Forgrep seg på seks barn i dette rommet – nå er han tilbake i Norge

En mann i 50-årene fra Telemark ble dømt for en rekke overgrep mot sin egen sønn her i Norge. Da han dro til Gambia, ble han pågrepet med seks mindreårige barn på rommet sitt. Nå er han tilbake i Norge.

Det får TV 2 bekreftet fra flere kilder.

Mannen fra Telemark ble dømt for flere seksuallovbrudd i Norge, blant annet mer enn 100 overgrep mot sin egen sønn. Etter dette dro mannen til Gambia.

I samme tidsrom som han reiste, ble telemarkingen siktet for et overgrep mot en skolegutt i Oslo. Siktelsen ble senere utvidet til å gjelde gjentatte overgrep mot barn under ti år.

Det var årsaken til at norsk politi sendte en bekymringsmelding til sine kolleger i Gambia.

BODDE HER: Nordmannen hadde tilhold i denne boligen, en drøy time fra Gambias hovedstad Banjul. Foto: Tore Meek / NTB

Det førte til at lokalt politi slo til mot en adresse på Gambias vestkyst i romjulen i 2010. I boligen fant de nordmannen sammen med seks mindreårige barn. I tillegg fant de et minnekort med bevismateriale.

Hevdet sin uskyld

Etter noen måneder i fengsel åpnet en dommer i Gambia for å løslate mannen mot en kausjon på 11.000 norske kroner, men etter å ha snakket med norsk politi, snudde dommeren og stanset løslatelsen.

Mens nordmannen ventet på dommen var han innblandet i et fangeopprør. Det skjedde mens han satt varetektsfengslet i det beryktede Mile Two Central-fengselet i Banjul.

Fangene skal ha gjort opprør mot elendige soningsforhold. De krevde mer luftetid, bedre medisinsk hjelp, bedre sanitære forhold og bedre mat. Fangene klagde også på at de ble sittende altfor lenge før de fikk sine saker opp for retten.

I løpet av varetektsperioden ga nordmannen et intervju til Aftenposten. Der bedyret han sin uskyld knyttet til siktelsen som gjaldt overgrep mot seks barn.

NORSK FLAGG: I nordmannens hus fant politiet blant annet et flagg hengende på en knagg. Foto: Tore Meek / NTB

– Det er ikke sant. De har ingen beviser mot meg. Jeg har aldri gjort noe galt her i Gambia. Denne saken handler ikke om Gambia. Den handler om et brev som norsk politi sendte via internett til Gambia. Derfor ble jeg arrestert. Ingen har anmeldt meg, de har ingen sak, sier han.

Skal fengsles i Norge

Men det var retten uenig i. Etter to år i varetekt ble han i desember 2012 dømt til fengsel for overgrep mot de seks guttene som var på rommet hans. De var mellom tre og ti år gamle.

I 2018 meldte flere gambiske medier at nordmannen var blitt benådet, men noen dager senere kom kontrabeskjeden: Etter sterke protester ble benådningen trukket tilbake.

Nå har telemarkingen nettopp kommet hjem til Norge etter å ha sittet i fengsel i Gambia inntil nylig, får TV 2 bekreftet fra flere kilder. Bakgrunnen for hjemreisen er imidlertid ukjent for TV 2.

BESØKTE KLIENTEN: Forsvarsadvokat Sigurd Klomsæt besøkte nordmannen i Gambia i 2011. Foto: Tore Meek / NTB

Mannen skal etter planen fremstilles for varetektsfengsling i begynnelsen av uka, ifølge TV 2s kilder. Grunnlaget for fengslingen er ikke kjent, men siktelsen mannen pådro seg i tiden da han reiste til Gambia, er ikke rettslig avgjort i Norge.



Mannens mangeårige forsvarer, advokat Sigurd Klomsæt, bekrefter i en SMS at klienten hans er hjemme i Norge igjen og at han er i politiets forvaring.

Politiet ønsker ikke å kommentere saken.