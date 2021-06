Norges overmenn får huden full: – Flaut og pinlig

– Dette var et flaut mesterskap av Tyrkia, var dommen til TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen da det tredje strake nederlaget var et faktum.

Etter å ha slått Nederland og gitt Norge bank i VM-kvalifiseringen i mars, kom tyrkerne til EM med et visst forventningspress på seg.

Det har de mildt sagt ikke levd opp til.

Forsvaret lakk som en sil, målsniken Burak Yilmaz bare bommet og midtbanestjernen Hakan Calhanoglu fikk ikke vist frem skuddfoten.

Fasiten ble tre tap, åtte innslupne mål og bare én scoring.

– Et enormt mageplask av Tyrkia. De så vidåpne ut. Det er rett og slett litt pinlig, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Han utdyper:

– Av de kampene jeg har sett av Tyrkia før mesterskapet, likte jeg veldig godt energien. Jeg synes de gjorde det guffent for hvilket som helst lag. Om det var Nederland eller Norge, var det alltid guffent. Det virket som de var inne i hver eneste situasjon. Her synes jeg de var milevis unna. Det ser ut som de kommer slitne inn i mesterskapet.

SKUFFELSE: Kaptein og superveteran Burak Yilmaz (35) kom fra en stor sesong i Ligue 1, men sviktet i EM. Foto: Darko Vojinovic

I tillegg til at enerne på laget skuffet, synes han at de ikke strakk til i for eksempel nærkampene på banen.

– Jeg er rett og slett skikkelig dypt skuffet over at Tyrkia ikke klarer å gjøre det vanskeligere å spille mot dem, sukker Stamsø-Møller.

Ekspertkollega Mina Finstad Berg trekker frem AC Milan-spilleren Calhanoglu som en skuffelse. Som et ørlite forsvar påpeker hun at Tyrkia har et ganske ungt forsvar.

– Caglar Söyüncü kommer til å være en klassestopper i ganske lang tid fremover for Tyrkia. Kanskje kommer også mesterskapet litt for tidlig for noen av spillerne, men et par av de største stjernene skuffet voldsomt, understreker Finstad Berg.

Tyrkia leder Norges VM-kvalifiseringsgruppe, ett poeng foran Nederland, Montenegro og Norge. De neste kampene spilles i september.

Samtidig gikk Italia og Wales videre fra gruppe A, mens Sveits må vente i spenning på om de er videre. Les mer om utfallet her: