Medier: To skadd i skyting på pizzeria i Stockholm

To personer er skutt og såret på en restaurant sør i Stockholm, og politiet jakter antatte gjerningsmenn på elsparkesykkel, erfarer Expressen.

To personer skal være såret i hendelsen på et pizzeria i forstaden Sätra søndag kveld, ifølge Expressen.

Personer på stedet hørte flere skudd som ble avfyrt, og et stort antall ambulanser rykket ut sammen med politiet.

Politiet jakter mistenkte gjerningsmenn på elsparkesykkel og ber vitner melde seg.

Expressen erfarer at et av skuddofrene, en 25 år gammel mann, har koblinger til et kriminelt nettverk.

Skadeomfanget er ukjent, men ifølge Aftonbladets opplysninger er minst én person hentet i luftambulanse.

