Amnesty om boikott-nei: – Frykter det blir en sovepute

En VM-boikott ble nedstemt med klart flertall på søndagens ekstraordinære fotballting. 75 prosent av delegatene ønsket ikke å nekte herrelandslaget en eventuell deltakelse i Qatar neste år.

– Et nei til boikott forplikter. Det er nå arbeidet begynner. Vedtaket om å ikke boikotte kan ikke bli en sovepute for NFF, sier Egenæs i en pressemelding.

– Vi forventer å se at NFF gjør alt i sin makt for å stanse utnyttelsen og overgrepene mot migrantarbeiderne i Qatar. Vi kommer til å følge dette arbeidet nøye. Vi vet at myndighetene i Qatar reagerer på internasjonalt press, og vi trenger at NFF holder dette trykket oppe, fortsetter han.

Egenæs legger til at Amnesty kommer til å kjempe videre for å få avskaffet kafala-systemet i Qatar. Han håper på varige endringer også etter at flomlysene slukkes i 2022.

