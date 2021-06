Kjenner du igjen TV 2-profilen?

Kolbjørn Martinsen (70) jobbet som mentor på Farmen og Farmen Kjendis. Han likte godt jobben, men sier at én ting var vanskelig.

Datteren til Martinsen tipset Farmen-produksjonen om at faren kunne bli en god mentor.

Før han visste ordet av det, ble han en TV-figur på et av Norges mest kjente reality-program.

Bred erfaring

Mentoren blir intervjuet i forbindelse med TV 2-programmet «Sommerfest fra Telemark».

Der reiser Terje Sporsem (45) og Lasse Matberg (35) på roadtrip i det norske fylket. Denne reisen blir dokumentert på TV 2s Facebook- og Instagram-konto.

De to Farmen kjendis-finalistene intervjuer ham om hvordan det er å få et slikt TV-oppdrag.

TILBAKE: Sporsem kom på andreplass, og Matberg vant Farmen Kjendis. Nå er de tilbake på Farmen-gården. Foto: Line Haus/TV 2

– Det var veldig trivelig å ha en sånn jobb. Jeg dro ned til gården tre ganger i uka, så det tok mer tid enn jeg hadde trodd, sier han lattermildt.

Imponert over deltakerne

70-åringen har bodd på småbruk i 20 år, samt arbeidet som både fisker og håndverker.

– Det er en fordel å ha bakgrunn som håndverker, når jeg skal fortelle noe om noe er bra eller dårlig bygget. At jeg ikke bare kan ting i teorien, forklarer han.

Sporsem og Matberg lurer på hvordan det er å underkjenne et ukesoppdrag, hvorpå Martinsen avslører at han ikke er alene om å komme med den dommen.

– Noen ganger ville jeg egentlig ha godkjent ting, fordi jeg syns de hadde gjort en så god innsats. Jeg syns det var vondt å si at noe ikke var godkjent. Men jeg var ikke helt alene om å avgjøre hvilke oppdrag som ble godkjent å ikke, sier Martinsen, og forklarer at han må drøfte med enkelte i produksjonen.

Han forteller at Matberg imponerte ham uken han var storbonde. Det var likevel Sporsem og Øde Nerdrum som imponerte ham mest. I videoen øverst i saken forteller han hvorfor.

Sporsem og Matberg avslører at han har tenkt mye på mentoren etter at oppholdet var over:

– Vi har drømt om ham, vi har hatt mareritt om ham og vi har litt for mye respektor for ham, ler de.

«Sommerfest fra Telemark» sendes 25. juni.