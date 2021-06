Gustav (2) ble meid ned av el-sparkesykkel: – Han fór som en ball bortover

Omfanget av ulykker med el-sparkesykler øker kraftig. Under det som skulle være en trygg tur i en gågate i Bergen, ble to-åringen plutselig påkjørt av en el-sparkesyklist.

Fredag ettermiddag var Karsten og Anne-Karin Leirvik barnevakt for barnebarna Ludvig og Gustav. De hadde trukket vekk fra trafikken i sentrum til en gågate i Bergen, for at tvillingene skulle kunne ferdes fritt og trygt.

Plutselig ble Gustav (2) truffet av en kvinne på el-sparkesykkel.

Anne-Karin beskriver opplevelsen som skremmende.

– Han for som en ball bortover. Jeg ble kjemperedd og sint.

Besteforeldrene reagerer på farten til syklisten.

– Det var for fort, med trengsel blant folk, sier bestefar Karsten.

Det var BT som først omtalte saken.

Da Gustav utover kvelden ga uttrykk for at han hadde vondt, tok foreldrene ham med til legevakten. Han slapp tilsynelatende unna med skrubbsår, men på grunn av fare for hjernerystelse måtte foreldrene passe på Gustav utover natten.

BARNEVAKT: Ulykken var en skremmende opplevelse for Gustavs besteforeldre. Foto: Tor Henning Flaatten

– Det er noe som ikke skal skje. Dette er en plass hvor de skal kose seg og kunne gå rundt og være trygge. Det er en gågate, sier tvillingenes mor Beate Leirvik.

Syklisten skal selv ha falt, og kommet bort og beklaget hendelsen. Familien har likevel valgt å anmelde saken.

– Det er på tide at noen tar ansvar, og at de som kjører uaktsomt må ta ansvar for det de gjør, og at det blir reaksjoner på det som foregår, sier Beate.

Økende trend

Antall ulykker med el-sparkesykler øker kraftig. Så langt i år har 21 pasienter blitt tatt imot av traumeteam, som følge av el-sparkesykkelulykker. Det innebærer at det foreligger mistanke om livstruende skader før pasientens ankomst. I 2019 var dette tallet én pasient, og fem i 2020.

I tillegg til dem som mottas av traumeteam, legges flere inn på nevrokirurgisk, kjevekirurgisk og ortopedisk avdeling.

– Vi ser at mange skader seg på el-sparkesykler. Skadene er også styggere.

Det sier legevaktsjef i Bergen, Dagrun Waag Lichausen. Hun forteller at de på legevakten møter sårskader, brudd og alvorlige skader i hode og ansikt.

Legevakten fører ikke egen statistikk på skader etter ulykker med el-sparkesykler. Lichausen forteller at de likevel ser en klar økning. Hun peker på flere tiltak som kan bidra til å redusere antall ulykker, blant annet promillekontroll på lik linje som ved bilkjøring.

– Påbud om hjelm vil hjelpe. Ikke på armbrudd og ansiktsskader, men på hodeskader som er de mest alvorlige, legger hun til.

Strengere retningslinjer

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) ser alvorlig på ulykken i Bergen. Han er åpen for en debatt om reglene rundt bruk av sparkesyklene.

– Vi har kommet med mange strengere regler, og om det er behov kommer vi med flere.

Ifølge Hareide jobbes det nå med en promillegrense.

– Vi er veldig bekymret over de mange skadene som kommer på grunn av promille. Det er ikke lov å kjøre i fylla med el-sparkesykkel, du skal være skikket.

I de større byene har presset på fortauene økt den siste tiden.

– Foreløpig har vi sagt ja til sparkesykler på fortauene, men da må en ta hensyn til de som går der, sier Hareide til TV 2.

Ifølge Gustavs mor snakker to-åringen enda om ulykken. Når TV 2 møter dem i gågaten søndag, vil han ikke gå selv, men bli båret.

– Det er synd at han må betale prisen for at noen skal ha det gøy og suse rundt.

Bestemoren mener det er nødvendig med strengere retningslinjer for el-sparkesykler, blant annet for hvor de kan brukes.

– Sparkesykler har ikke noe i en gågate å gjøre.