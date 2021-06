Sjekk Støres finte på Joshua King: – Jeg er imponert

Gjennom hele helgen har Joshua Kings stjernekompiser stilt opp på Joshua King Football Academy for barn og unge på Stovner med blant annet signerte fotballeffekter fra Manchester United-profilene Paul Pogba og Marcus Rashford.

FOTBALLPRAT: King og Støre fikk tid til en prat om både fotball-EM og Kings initiativ til gratis fotballskole for barn og unge. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV2

Søndag troppet også statsministerkandidat Jonas Gahr Støre (Ap) opp på fotballskolen, og sammen med King spilte de med noen av de 200 barn og unge fra hele Norge som har deltatt på fotballskolen.

– Det er tøft og utrolig gøy, sier Støre etter en liten oppvisningskamp hvor han viste frem noen av fotballkunstene.

– Jeg er imponert. Han hadde en bra venstreslegge. Jeg visste ikke at han hadde spilt fotball tidligere, var dommen fra King etter kampen.

STJERNER: Landslagsprofilene Martin Ødegaard og Sander Berge svarte på spørsmål fra deltakerne på fotballskolen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV2

Lørdag var Haitam Aleesami en av instruktørene på fotballskolen, og søndag stilte NHL-stjernen Mats Zuccarello og landslagsprofilene Martin Ødegaard og Sander Berge opp på den idealistiske fotballskolen.

– Jeg koser meg like mye som ungene gjør her, sier Zucca entusiastisk, før han fortsetter:

GLEDE: Mats Zuccarello var også med og fulgte en av kohortene. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV2

– Det er veldig bra. Det er en grunn til at jeg er her. Jeg har lyst til å bidra på slike opplegg og han er et godt forbilde og jeg ser på meg selv som et barn, så jeg kjenner meg godt igjen i de som deltar her.

– Jeg ble starstuck av å møte Zucca her, men se for deg for barna som er her. Dette er forbildene deres og det at de er rollemodeller og trener med barna er veldig flott. Det er noe eget norsk at forbildene stiller opp med lave skuldre, forteller Støre.

STJERNESPEKKET: Premiebordet fylt av signerte fotballeffekter var populært. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV2

Fotballskolen er et gratis tilbud til barn og unge etter initiativ og finansiering fra den tidligere Everton-spilleren, og King er fornøyd med gjennomføringen.

– Disse tre dagene har gitt meg mer enn hva jeg hadde forventet, sa King til deltakerne på siste dag, før han utdypet:

– Jeg trodde ikke at det skulle gå så mye inn på meg som det har gjort, men disse tre dagene har vært de beste, minus da jeg har blitt far til Noah og Naloa og da jeg fridde til min frue, på mange år og jeg mener virkelig at jeg har lyst til å gjøre dette større, fortsatte King, som mener fotballskolen beviser at det er et behov for et gratis tilbud til barn som ønsker å drive aktivitet.

– Alle som har en stemme og som har makt bør gjøre noe som legger til rette for at fotball er gratis for barn i en viss alder, avsluttet han

IMPONERT: Arbeiderparti-lederen var imponert over hva King har fått til. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV2

Jonas Gahr Støre mener at politikken må legge til rette slik at "penger ikke har noe å si for hvem som kommer inn i idretten"

– Vi må sørge for en politikk hvor idrettsklubbene får penger slik at de kan bygge anlegg og drive med aktvitetet, det er lærdommen fra dette. Ut fra korona har vi et mulig frafall og det må vi motvirke.