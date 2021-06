Bakenga banket Brann: – Tror det blir nedrykk

Foran tusenvis av supportere på Brann Stadion ble det nok et nederlag for Kåre Ingebrigtsens lag. Det sørget hat trick-helt Mushaga Bakenga (28) for.

Brann 1-3 Odd

Se Bakengas hat trick i kampsammendraget øverst!



På Brann Stadion var 5.000 supportere på plass for å heie fram Kåre Ingebrigtsens menn i deres kamp mot Odd søndag.

– Det er deilig med supporterne tilbake. Selv om det ikke er fullt hus, får vi god støtte fra dem, sa Petter Strand til Discovery i pausen.

Rødtrøyene har hatt en tung start på sesongen og ligger på bunnen av tabellen og poengnøden kjennes i Bergen.

Dessverre for de fremmøtte ble det nok et nederlag. Vegard Forren ga bort straffe like etter pause, som Mushaga Bakenga satte i mål. Med tjue minutter igjen scoret samme mann til 0-2 i Bergen.

– Brann kommer til å være der nede. Det er jeg ganske sikker på, sa Ole Martin Årst i FotballXtra etter Bakengas andre scoring.

Jon-Helge Tveita tente håpet for Brann med ti minutter igjen da han reduserte, men Bakenga var ikke ferdig for kvelden. Spissen vant ballen fra innbytter Ole Martin Kolskogen rett før ordinær tid var omme og lobbet ballen elegant i mål til 1-3.

– Jeg hadde en god følelse og ville ha den tredje. Jeg fikk betalt for presset. Det beste er å chippe en keeper som er 2.50 meter høy. Jeg hadde så mye selvtillit, så det var deilig å se den gå inn, sa Bakenga til Discovery om sin siste scoring.

Årst tror nå det blir Obos-liga-fotball på Brann Stadion neste år.

– Jeg kan ikke se at dette skal løsne og at det skal bli to-tre-fire seire på rad som er det som skal til for å få nok poeng. Jeg tror det blir en blytung sesong for Brann. Jeg tror det kommer til å ende med nedrykk.

TILBAKE: 5.000 supportere var på plass da Brann spilte mot Odd søndag. Foto: Marit Hommedal

Holmen Johansen imponerte

Brann åpnet friskt på Stadion og hadde mye trøkk mot gjestenes mål uten å komme til de helt store mulighetene i innledningen. Den første sjansen gikk Odd-spiss til Mushaga Bakenga, men angriperen headet over.

Eirik Holmen Johansen fikk en sjelden mulighet i Brann-buret i Håkon Opdals skadefravær da rødtrøyene spilte 0-0 mot Sarpsborg 08 sist. Den høyreiste målvakten fikk fornyet tillit og vartet opp med en strålende redning da han hindret Conrad Wallem etter 36 minutter.

– Han gjør seg stor og han er som en magnet, sa TV 2s programleder Fin Gnatt om keeperen i FotballXtra.

– Der er han såpass alene at han må sette den i hjørnet keeperen kommer fra, fulgte Ole Martin Årst opp om skuddet.

To minutter senere reddet Johansen da tidligere Brann-spiller Sander Svendsen klemte til.

Branns første store sjanse kom fem minutter før hvilen. Tidligere Odd-ving Filip Delaveris la inn til Moonga Simba, men men den svenske vingen hadde ryggsekken på og skjøt over fra kloss hold. 0-0 til pause.

Hat trick-helt Bakenga

Gjestene fikk en best mulig start på den andre omgangen. Vegard Forren løp ned Mushaga Bakenga bakfra i feltet. Dommer Tom Harald Hagen pekte på straffemerket. Bakenga tok straffen selv og skjøt hardt til høyre for Holmen Johansen, som fikk en hånd på ballen, men ikke nok til å avverge scoring.

0-1 i Bergen. Bakengas fjerde scoring for sesongen.

– Han hindrer meg i å avslutte. Forren har gjort det i 15 år på meg, nonen ganger har han vært heldig, men det er straffespark, sa Bakenga om straffesituasjonen.

Brann trøkket på for utligning før Walle var nære å gjøre livet enda surere for Ingebrigtsens lag. Vingen skrudde ballen like utenfor lengste stolpe.

I det 72. minuttet ble Bakenga spilt alene gjennom med Holmen Johansen. Spissen tuppet ballen forbi Brann-keeperen til 0-2.

Innbytter Jon-Helge Tveita reduserte for Brann med et hodestøt ti minutter før slutt. Den anvendelige spilleren headet inn et innlegg fra Kasper Skaanes.

Like før overtiden punkterte Bakenga kampen da han fullførte sitt hat trick.