Kommer med kraftig advarsel: – Det vi ser nå, sjokkerer oss

Politiet i Agder er bekymret for en økende trend med grove overgrep blant barn og ungdom. Nå ber de foreldre ta grep.

«Kjære tenåringsforeldre - nåværende og kommende! Vi vil dele en bekymring med deg. Dette er sterk kost. Antakelig sjokkerende å lese.»

Slik starter et innlegg fra politiets nettpatrulje i Agder publisert søndag formiddag.

Innlegget har allerede blitt delt over 6000 ganger, likt av nærmere 2000 personer og er skrevet av seksjonsleder for Overgrepsmottaket i Agder, Benedicte Severinsen, og leder seksjon for grov vold og seksuelle overgrep i Agder politidistrikt, Kenneth Rafaelsen.

Saken ble først omtalt av Fædrelandsvennen.

Flere siktede

De er dypt bekymret for en grov overgrepstrend de ser spre seg blant barn og unge i distriktet.

– Ofrene er helt ned i 13-årsalderen, mens overgriperne er mellom 15 og 19 år. Politiet i Agder har flere saker under etterforskning med siktede personer, mens overgrepsmottaket har registrert en gradvis økning i tilfeller, skriver Rafaelsen og Severinsen.

De to skriver at det har blitt stadige vanligere å selge seksuelle tjenester, og at det ofte starter med uskyldige bilder, før det utvikler seg.

– Pengeoverføringen skjer gjerne på Vipps, som er tilgjengelig for barn helt ned i 10-årsalderen. Penger kan fort komme inn uten at foreldre merker det.

– Kan skje i skolegården, i skoletiden

Mens overgrepene tidligere skjedde i forbindelse med fest og rus, ser Rafaelsen og Severinsen nå i økende grad at overgrepene skjer på dagtid.

– Det skjer i parker, på offentlige toaletter, på kjøpesentre og i verste fall i skolegården, i skoletiden! Tenåringene avtales å møtes via sosiale medier. Noen ganger er det avtalt sex. Ofte som del av et tjenestebytte. Andre ganger er det kun avtalt å møtes. Så utvikles møtet og det skjer et overgrep, skriver de.

Har du tips eller innspill til denne saken? Ta kontakt med TV 2s journalister her!

Overgrepene er ofte av svært grov karakter og inneholder både oral, vaginal og anal penetrasjon, står det i innlegget.

Debuterer med overgrep

– Vi ser bruk av halsgrep, hvilket har et svært alvorlig skadepotensial. I mange av sakene er det også flere gjerningsmenn på samme tid. På overgrepsmottaket har vi hørt om gutter som har vært jomfru, og som selv debuterer med et grovt overgrep, skriver Rafael og Severinsen.

De to har jobbet med slike saker i en årrekke, og sier det dessverre ikke er ofte de blir sjokkerte lengre. Men den siste tidens hendelser har fått de til å snu.

– Det vi ser nå, det sjokkerer oss. Vi vet enda ikke nok om årsaksforholdene og vi vet enda ikke nok om hvordan vi kan hjelpe disse ungdommene og snu denne farlige trenden vi nå ser. Her må alle krefter nå gå sammen.

Severinsen og Rafaelsen kommer derfor med en klar oppfordring til tenåringsforeldre.

– Grenser er flyttet. Og vi må erkjenne det. Derfor er det så viktig at du setter deg ned med barnet ditt og ungdommen din. Vær modig!