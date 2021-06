70-åring frifunnet for menneskehandel i Lime-saken

Den svært omfattende Lime-saken har pågått siden 2014, og det er nå seks år siden straffesaken mot 13 personer startet i Oslo tingrett.

12 personer ble i tingretten dømt til fengsel for menneskehandel, bedrageri og brudd på mafiaparagrafen i saken.

Dommen ble anket, og i desember ble ankesaken ferdig behandlet i lagmannsretten. Fredag kom den aller første domsslutningen.

En av mennene som er tiltalt for grov menneskehandel er nå frifunnet på alle punkter knyttet til menneskehandel.

– Ikke menneskehandel

Det bekrefter hans forsvarer, Audun Helgheim, overfor TV 2.

Påtalemyndigheten mener 70-åringen utførte kontroll i Lime-butikkene, og medvirket til menneskehandelen ved å være en viktig betrodd medarbeider for hovedtiltalte i saken, Sajjad Hussain.

70-åringen ble dømt til to år og ni måneders fengsel i tingretten.

Advokaten opplyser at retten ikke har rukket å skrive ferdig dommen, og at han dermed ikke har innblikk i bakgrunnen for frifinnelsen. Fredag fikk han likevel overbragt domsslutningen.

– Jeg har hele tiden ment at min klient ikke bør dømmes for medvirkning til menneskehandel, og jeg er glad for at lagmannsretten er enig med oss i dette, sier Helgheim.

Mannen er også dømt for NAV-bedrageri i saken, men det er en dom han nå har sonet ferdig.

Forventer heftig utslag

Mannen som nå er frifunnet har fått behandlet sin sak utenom resten av sakskomplekset, fordi han fikk et hjerteinfarkt underveis i rettssaken, og dermed måtte tas ut av forhandlingene.

Det er ikke klart når den fulle Lime-dommen vil være klar, men Borgarting lagmannsrett har signalisert at de forsøker å skrive den ferdig før fellesferien. Den skulle opprinnelig være klar tidlig i juni.

Advokat Patrik Lundevall-Unger er en av de andre totalt 23 forsvarsadvokatene i saken. Han håper dommen antyder hva retten vil beslutte for de resterende tiltalte, og mener dette kan ha stor innvirkning på den endelige avgjørelsen.

– Jeg mener tingretten bommet, og forventer et heftig utslag for de ytterlige tiltalte som venter på dom, sier Lundevall-Unger.

Lime-saken har vært et pengesluk for rettssystemet de siste årene. Behandlingen av ankesaken tok et år, og de tiltalte har nå sittet store deler av livene sine i en rettssal.

– Nå må man komme til fornuft og se hva man har gjort med disse menneskene. Mange er psykisk utmattet, sier advokaten.

– Håper jeg får rettferdighet

Også hovedtiltalte Sajjad Hussain (44) håper frifinnelsen lover godt for hans egen domsslutning.

44-åringen er ansett av statsadvokaten som hovedmannen bak operasjonen som de mener dreier seg om menneskehandel av personer innvandret fra Pakistan i norske matbutikker.

Han ble dømt til ni års fengsel i tingretten. Aktor har lagt ned påstand om 12 år i lagmannsretten.

Hussain sier på telefon fra fengselet han nå sitter i at han har snakket med 70-åringen etter at han mottok budskapet om at han er frifunnet, og at han selv nå har tro på at han også vil bli frifunnet fra de groveste anklagene i tiltalen.

– Jeg er rørt. Det var godt å høre. Jeg håper jeg óg får rettferdighet, sier Hussain, som hevder seg uskyldig i menneskehandel.