Ti personer mistet livet i bilulykke – ni av dem var barn

Ti mennesker, blant dem ni barn, mistet livet da to kjøretøy kolliderte under kraftig uvær i den amerikanske delstaten Alabama, opplyser lokale myndigheter.

Årsaken til ulykken var trolig vannplaning, opplyser tjenestemannen Wayne Garlock i Butler County søndag.

Et ukjent antall personer ble også skadd i ulykken, som skjedde lørdag.

Nettavisa AL.com skriver at åtte barn mistet livet i det ene kjøretøyet, som tilhørte en organisasjon som driver fosterhjem for jenter rammet av omsorgssvikt.

En far og ei ni måneder gammel jente mistet livet i det andre kjøretøyet.

En tropisk storm feide i helgen over det sørøstlige USA og forårsaket oversvømmelser og tornadoer som ødela titalls boliger.

Stormen har også krevd flere liv.

En 24 år gammel mann og tre år gammel gutt ble drept lørdag da et tre ramlet over huset deres like utenfor Tuscaloosa, opplyser lokale myndigheter til The Tuscaloosa News.