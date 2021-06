Verstappen passerte Hamilton like før slutt

Nederlandske Verstappen startet i beste startspor etter seieren i lørdagens kvalifisering, men mistet kontrollen over bilen og forsvant av banen allerede i første sving søndag.

Hamilton overtok dermed ledelsen. Verstappen jaktet bakfra og var forbi etter at Hamilton var inne i depotet for første gang, før briten igjen tok teten etter at Verstappen hadde vært inne til dekkskift nummer to.

Med èn runde igjen angrep Verstappen og sikret seg seieren foran den vanligvis dominerende briten. Dermed økte han også ledelsen i VM-sammendraget.

Der Verstappen var inne til to pit-stopp, byttet Mercedes-førerne dekk bare én gang. Strategien frustrerte Valtteri Bottas, som havnet på den sure fjerdeplassen.

– Som lag var vi for fokuserte på ett stopp. Jeg hadde ikke dekk, så jeg prøvde bare å få bilen i mål. Det var ikke kjekt i dag, sier finnen, ifølge BBC.

– Enda en lærepenge denne helgen. Vi trodde at dekkene ville holde med lavere temperatur, men det gjorde de ikke. Hvis jeg hadde tatt to stopp, ville jeg ha kjempet om seieren og pallen. Garantert, fortsetter Mercedes andrefører.

FRUSTRERT: Valtteri Bottas mener at laget hans bommet. Her før Frankrikes Grand Prix. Foto: Nicolas Tucat

Hamilton mener at Red Bull så sterkere ut hele helgen. Han mener at Mercedes må finne ut hvorvidt det er kraften eller aerodynamikken som gjør at de mangler fart.

– Det meste vi taper er på de rette strekkene, mener briten, ifølge BBC.

I likhet med Bottas forklarer Hamilton at han slet med dekkene mot slutten av løpet, og roser Red Bull for en god strategi.

Verstappen er naturlignok fornøyd.

– Vi tok avgjørelsen om to stopp, og heldigvis betalte det seg. Men vi måtte jobbe hardt for det, sier nederlenderen.

– Hele løpet kjempet jeg og Lewis mot hverandre, og det vil nok bli slik resten av sesongen, fortsetter han.

Verstappen har 131 poeng mot Hamiltons 119 i VM-sammendraget. Sju av 23 løp er kjørt.

Hamilton hadde muligheten til å ta karrierens 99. Grand Prix-seier søndag. Aldri før har en formel 1-sjåfør nådd hele 100 seire, men med Verstappen på banen kan det ta tid før milepælen nås.

