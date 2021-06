Shaqiri herjet, men denne bommen kan bli kostbar

Italia og Wales er videre som henholdsvis nummer én og to i gruppe A. For Sveits venter det noen nervepirrende dager.

Italia-Wales 1-0

Sveits-Tyrkia 3-1

Sveits trengte en storseier pluss Wales-tap for å ta andreplassen som gir garantert avansement, men manglet to scoringer.

Landets ledestjerne, Xherdan Shaqiri, leverte to praktfulle mål. Det var imidlertid ikke nok til å ta igjen Wales. Sveits må nå håpe at fire poeng med minus én i målforskjell er nok til å ta seg videre.

Det vet man først når flere grupper er ferdigspilt. De fire beste treerne går videre. Fire poeng gir svært gode sjanser for avansement, men foreløpig kan samtlige grupper få en treer med fire poeng.

Da kan Shaqiris grove bom alene med keeper i første omgang bli kostbar. Den kan du se i sammendraget i vinduet øverst.

Det tviler imidlertid TV 2s fotballekspert på at den blir.

– Jeg tror Sveits går videre som et av de beste treer-lagene, sier Jesper Mathisen, og får støtte av ekspertkollegaene Mina Finstad Berg og Simen Stamsø-Møller.

Som gruppevinner skal Italia møte nummer to i gruppe C. Det blir Ukraina eller Østerrike. Wales skal møte nummer to i gruppe B, en plass Danmark, Russland og Finland vil kjempe om i siste runde.

Drømmestart for Sveits

Sveitserne utnyttet rufsete forsvarsspill av tyrkerne. Haris Seferovic og Xherdan Shaqiri sørget for 2-0 til pause, det siste et drømmemål av Shaqiri.

Liverpool-stjernen hadde også en grov bom alene med keeper.

Samtidig hadde Italia tatt ledelsen 1-0, til tross for at Roberto Mancini gjorde åtte endringer på laget. Matteo Pessina, som ikke var med i den opprinnelige troppen, styrte inn ledelsen etter en dødball.

Etter pause ble Wales-spilleren Ethan Ampadu utvist. Så fikk waliserne gladmeldingen fra Baku om at Tyrkia hadde redusert, før Shaqiri like etterpå igjen økte til 3-1.