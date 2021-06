Mjøndalen freste mot dommeren i derbyet: – En kampavgjørende beslutning

Mjøndalen 1-1 Strømsgodset

Søndag var det duket for lokalderby på Nedre Eiker da Mjøndalen tok imot Strømsgodset til kamp i Eliteserien.

Godset fra Drammen fikk juling av Bodø/Glimt i forrige runde da de slapp inn sju og var ute etter å vise seg fra en bedre side på Consto Arena.

Etter en målløs førsteomgang sendte tidligere Godset-spiller Martin Rønning Ovenstad Mjøndalen i ledelsen i det 5. minuttet. Ti minutter senere utlignet Halldor Stenevik for bortelaget. 1-1 ble også sluttresultatet.

– Det er surt, for jeg føler vi burde tatt tre poeng i dag, sa Ovenstad til Discovery etter kampen som mener han selv burde scoret flere enn ett mål.

Kampen kunne imidlertid fått en helt annen karakter ett minutt før pause.

En lang ball ble spilt i bakrom til Mjøndalen-spiller Ole Amund Sveen. Indreløperen ble revet ned av Niklas Gunnarsson på vei gjennom. Dommer Espen Eskås valgte å gi Godset-stopperen det gule kortet i stedet for det røde, til stor frustrasjon blant Mjøndalen-spillerne.

– Der er Niklas Gunnarsson heldig, kommenterte Discoverys fotballekspert Joacim Jonsson.

– En kampavgjørende beslutning, fulgte svensken opp.

Den involverte duoen kommenterte situasjonen selv i pausen etter å ha sett reprisen.

– Ballen er ikke så bra at han når den. Gult er greit, men om det skal være rødt, da blir det mye rødt i fotball, sa Gunnarsson.

– Det er rødt for meg, svarte Sveen, som mener han hadde rukket ballen og at nedrivningen var klønete.

Dommeren kom også i fokus på overtid av kampen. En avslutning fra Mjøndalen-innbytter Fredrik Brustad ble blokkert av Gustav Valsvik. Ved første øyekast kunne det se ut som hands, men reprisen viste at ballen gikk i forsvarerens hode. Det ble ikke dømt straffe og kampen endte 1-1.

– En strålende vurdering. Her må vi bare beklage til Eskås for at vi ropte på straffe, kommenterte Discoverys kommentator Petter Bø Trosterud.

Ovenstad-scoring og Stenevik-utligning

Etter målløs førsteomgang tok de brune tok initiativet etter hvilen. Rønning Ovenstad skjøt i nettveggen før minuttet var gått og hjemmelaget vant hjørnespark på hjørnespark.

– Et voldsomt trykk nå for Mjøndalen, kommenterte Trosterud.

Til slutt klarte ikke Godset stå i mot. I det 57. minuttet dro Ovenstad seg inn fra venstre og skrudde et herlig skudd i det lengste hjørnet til øredøvende jubel på Consto Arena.

JUBEL: Martin Rønning Ovenstad jublet med fansen på Consto Arena etter 1-0-målet. Foto: Lise Åserud

Fem minutter senere var Gustav Valsvik millimetere fra å sette ballen i eget mål etter et innlegg fra høyre.

I stedet for 2-0, ble det 1-1 i Mjøndalen. Halldor Stenevik, på lignende vis som Ovenstad, fant det lengste hjørnet med en god avslutning da han utlignet for Godset.

– Litt mot spillets gang. En flott, flott scoring på Consto, sa Jonsson.

– Vi har ikke så mange store sjanser i dag. Det var viktig å få med seg det ene poenget i dag, sier målscorer Stenevik etter kampen, som var storfornøyd med eget mål.

Steneviks utligning ble kampens siste mål i 1-1-kampen.