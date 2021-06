Delte Eriksen-detalj – irriterte danskene

Tysk lege beklager at han avslørte det som skal ha vært noen av Christian Eriksens første ord etter gjenopplivningen.

«For fanden, jeg er kun 29 år gammel».

Eriksen-sitatet er blitt delt i medier verden rundt denne uken.

Det hadde ikke Eriksen godkjent, ifølge Jakob Høyer, kommunikasjonssjef i Det danske fotballforbundet (DBU).

De har rettet en henvendelse til Det europeiske fotballforbundet (UEFA) og gitt beskjed om at det «ikke er hensiktsmessig» at noe skal bli gjengitt på den måten.

– Det er problematisk at vi har medlemmer av UEFAs medisinske stab, og ikke en del av vår stab, som uttaler seg om det her, sier Høyer til dansk TV 2.

Lei seg

Det var den tyske legen Jens Kleinefeld som viderebrakte detaljen i et intervju med et tysk mediehus. Han var blant legene som var med å redde Eriksens liv i Parken.

Kleinefeld skal ikke ha ønsket å la seg intervjue, men ifølge dansk TV 2 er han veldig lei seg for situasjonen. Han forklarer at han ikke er godt medietrent, og sier at han har beklaget til det danske støtteapparatet.

– Det var ikke min hensikt å snakke om Christian Eriksen, og det var kun min hensikt å snakke om hvor viktig arbeidet med gjenoppliving er, sier den tyske legen i en kort kommentar.

HILSEN: Christian Eriksen takket for all støtten fra sykestua tidligere denne uken. Foto: Danish Football Association

Gode nyheter

Tidligere denne uken ble det kjent at Eriksen skulle få operert inn en hjertestarter. Fredag kom DBU med gladmeldingen om at operasjonen var vellykket og at Eriksen var blitt utskrevet fra sykehuset.

Samme dag besøkte han lagkameratene i Helsingør, flankert av sin kjæreste, sine barn og sin svigermor, ifølge NTB.

Det gjorde sterkt inntrykk på flere av spillerne.

– Det var utrolig deilig å se Christian, for å være ærlig. Jeg tror ikke engang det var så mange som visste at han kom, sa Joakim Mæhle, ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

– Han sa han var glad for å se oss. Det var emosjonelt. Jeg hadde skrevet med ham og sa jeg trengte å se ham i virkeligheten for å kunne tro at han hadde det bra. Det hadde han heldigvis, fortsatte venstrebacken.