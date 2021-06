Tok sin andre NM-tittel på fire dager: –Det er helt vilt

Søndag ble Tobias Foss norgesmester på herrenes fellesstart i Kristiansand.

– Det er helt vilt faktisk. For å være ærlig var jeg ganske utladet etter tempoen og lysten var rimelig lav, sier 24-åringen, som også tok tempo-trøyen torsdag

– Jeg hadde gode bein i dag også, fikk god hjelp av laget og tok de mulighetene jeg fikk. Det var en spesiell følelse å vinne, det er lenge siden jeg har gått solo over mål, sier han.

Se Foss' målgang i videovinduet øverst i saken!

– Jeg fikk akkurat designet på tempotrøyen og nå gleder jeg meg bare til neste år sier Lillehammer-syklisten, som imponerte stort med en niendeplass i Giro d'Italia for kort tid siden.

Selv hadde han ikke den største seierstroen før start.

– Jeg er her først og fremst for tempoen. I dag handler det mest om å ha det gøy, og gi det et forsøk. Jeg får prøve å holde hodet kaldt og klinke til på slutten, sa Foss før rittstart.

Det gjorde så definitivt Jumbo Visma-rytteren, som dro fra konkurrentene fem kilometer før mål. Dermed kunne han trille alene over mållinjen på Østre Strandgate i Kristiansad, og sikre sin andre NM-tittel på fire dager.

– Det er velig gøy at den norske mesterskapstrøyen havner på skuldrene til Tobias Foss. Vi kommer til å se mye av ham på den internasjonale sykkelarenaen, TV 2s sykkelkommentator, Mads Kaggestad.

Da hadde de 160 rytterne tråkket seg gjennom 215 regnfulle kilometer.

Da drøyt 60 av dem gjensto, sto Uno-X for en ordentlig maktdemonstrasjon, da de satt inn et hardt støt.

DOMINERTE: Uno-X tok kontroll i teten av hovedfeltet gjennom store deler av NM-rittet

Det skapte en sprekk i feltet, hvor en gruppe på 20 ryttere - mer enn halvparten av dem i gule og røde trøjer, dannet en tetgruppe. Også Tobias Foss, Andreas Leknessund og Edvald Boasson-Hagen var med i den.

– Dette er meget godt taktisk kjøring av Uno-X, sa Kaggestad.

Med 20 kilometer igjen å sykle, var det imidlertid en annen gjeng som utgjorde teten. Da hadde en firergruppe bestående av Tobias Foss, Kristian Aasvold, Andreas Leknessund og Anders Skaarseth, klart å bryte ut.

Av dem viste Foss seg sterkest, og stakk fra fem kilometer fra mål. Dermed kunne han sykle alene til mål.

Anders Skaarseth tok sølv foran Kristian Aasvold, som tok bronse.

Kristoff og Bystrøm veltet

Alexander Kristoff veltet tidlig ut av norgesmesterskapet. Da det var helt i startfasen ble sykkelprofilen offer for en vannflaske i kjørebanen, som førte til at han dundret i asfalten. Til tross for smerter og en forslått ankel, fikk han ingen større skader i velten.

– Det kjentes ut som det var noe alvorlig galt, men nå har jeg fått litt tid og klarer å bevege på det. Det er litt vondt å legge trykk på, men jeg tror egentlig bare det er veldig forslått og ikke noe som en knekt, sier Kristoff TV 2.

Også hans lagkamerat i UAE, Sven Erik Bystrøm veltet, og måtte bryte rittet. Fjorårets mester slapp tilsynelatende fra velten uten skader.

Tidligere søndag ble Vita Heine norgesmester i kvinnenes landeveisritt.