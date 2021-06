Én måned etter flåttbittet, oppdaget Eva den røde ringen

2020 ble et rekordår for alvorlig borreliose etter flåttbitt, pandemien kan være noe av forklaringen. Ekspert mener det er spesielt én ting man skal være obs på.

For en måneds tid siden oppdaget Eva Walstad fra Trondheim flåtten hun hadde på ryggen. Noen dager tidligere hadde hun sittet i lyngen under en tur langs kysten.

– Jeg sto i dusjen da jeg kjente at jeg hadde en flått på ryggen, den satt sånn til at den ikke var så lett å se. Den var ikke spesielt stor, og jeg fikk lirket den ut ganske lett. Og da tenkte jeg «ja ja, det gikk jo greit», og så tenkte jeg ikke noe mer på det.

For få dager siden, over en måned etter flåttbittet, oppdaget hun en rød ring rundt stikket.

– Det var en rød ring med utslett rundt stedet flåtten satt, og da måtte jeg google litt. Der sto det at dette var et klassisk symptom på borreliose, så da var det bare å få time hos legen.

7000 får borreliose årlig

Walstad fikk raskt time, og legen kunne bekrefte at hun hadde fått borreliose. Hun ble testet for å se om nervesystemet hennes var påvirket, men til alt hell viste det seg at hun har en mild utgave av sykdommen.

– For noen kan jo borreliose påvirke nervesystemet, men hos meg fant de ingenting. For meg ble det bare et utslett og en litt diffus følelse i kroppen. Så nå venter to uker med antibiotika.

– Sannsynligheten for at jeg blir helt bra er stor. Men likevel oppfordres man til å følge med, for man vet jo ikke. Den sykdommen er jo litt lumsk sånn.

Walstad var blant de heldige. Hvert år får mellom 400 og 500 personer det som betegnes som alvorlig borreliose i Norge, det vil si mer alvorlig sykdom enn bare utslett rundt stikkstedet.

EKSPERT PÅ FLÅTT: Nevrolog, 1.amanuensis, og leder for Nasjonal Kompetansetjeneste for Flåttbårne Sykdommer, Randi Eikeland. Foto: Flåttsenteret

Under koronapandemien har forskerne sett en økning i antall registrerte tilfeller av borreliose som følge av flåttbitt. Også tallene for 2021 ventes å bli høye av den grunn.

– For få år siden lå dette tallet lavere, så det er en økning. Utslettet er det cirka 7000 som får i Norge hvert år, sier leder for Nasjonal Kompetansetjeneste for Flåttbårne Sykdommer, Randi Eikeland, til TV 2.

Tallene over alvorlig borreliose har steget jevnt og trutt de siste årene. Koronaåret 2020 ble et nytt toppår, med 521 registrerte tilfeller totalt, opp fra 488 i 2019.

Mer ute blant flåtten

Færre utenlandsreiser og stengte fritidstilbud har sendt mange nordmenn mer ut i naturen enn normalt.

– Det er ting som tyder på at vi får mer borreliose nå under korona fordi vi er mer ute i naturen, sier Eikeland.

Men det er langt fra alle flåttbitt som ender opp i sykdom.

– Det vanligste er å ikke bli syk etter flåttbitt. Cirka to av hundre flåttbitt gir sykdom. Da er 90 prosent kun utslett, og de resterende 10 prosentene er de 400 som hvert år som får mer alvorlig sykdom og som registreres hos Folkehelseinstituttet fordi de er meldepliktige.

Lederen for Flåttsenteret oppfordrer likevel folk om å være obs på utslett som vokser raskt etter at man har vært i områder med flått.

– Det er det viktigste å se etter, avslutter hun.

Fakta om borreliose Borreliainfeksjon er den vanligste vektoroverførte sykdommen i Europa og den vanligste flåttbårne sykdommen i Norge. Sykdommen kalles også Lymes sykdom eller Lyme borreliose.

Borreliose forårsakes av en gruppe bakterer som heter Borrelia-bakterier, som kan smitte både dyr og mennesker. Sykdommen smitter gjennom flåttbitt.

I Norge er det spesielt i kystområdene i Østfold og nordover helt opp til Helgeland at man finner skogflått, men av og til rapporteres det om funn av skogflått lenger nord og i innlandet. Ofte kommer slike flått med «transportdyr» som fugl, elg eller rådyr.

Forekomsten av borrelia i skogflått kan variere veldig fra sted til sted, og det er funnet smitte i alt fra 1-2 prosent til over 60 prosent av flått. Forekomsten er spesielt høy langs Sørlandskysten og i Brønnøysund.

I 2019 ble det registrert 488 tilfeller av disseminert borreliose til MSIS. Med disseminert sykdom menes tilfeller hvor bakterien har spredd seg til organer i kroppen (f.eks. nevroborreliose, borrelia artritt). Hudutslettet Erytema migrans regnes som en lokal infeksjon og er ikke meldepliktig.

Det vanligste og ofte eneste symptomet på en borreliose er et rødlig utslett som vokser utover bittstedet. Omtrent 90 prosent av de som får borreliose, får kun Erytema migrans. Utslettet er vanligvis større enn 5 cm og kan oppstå 3-30 dager etter et flåttbitt.

Den vanligste formen for disseminert borreliose i Norge og Europa er nevroborreliose. Ved nevroborreliose har bakterien spredd seg til nervesystemet. Den vanligste formen for nevroborreliose kalles Bannwart syndrom, som er en betennelse i hjernehinner og nerverøtter og kan gi betydelige smerter i nakken eller ryggen. Kilde: NTB/Flåttsenteret / Folkehelseinstituttet

Vi er nå godt inne i flåttsesongen, og for å fange opp flest mulig tilfeller av borreliose, startet Flåttsenteret tidligere i år krasjkurs for leger for å vise hvor ulike flåttutslett kan se ut.

Slik fjerner du flått: Bruk fingrene, en pinsett eller en flåttfjerner som du kjøper på apoteket. Ta tak i flåttnymfen helt nede ved huden og dra den rett ut. Voksne flått kan med fordel vris litt samtidig som de trekkes ut. Det har liten betydning om deler av flåttens biteredskaper blir sittende igjen i huden.

Du kan gjerne legge på litt desinfiserende sårsalve på bittstedet.

Kontakt lege dersom du får et rødt utslett som brer seg rundt flåttbittet i løpet av tre dager til fire uker etter flåttbittet.

Kontakt også lege ved feber, hovne lymfekjertler eller generell sykdomsfølelse. Disse symptomene kan komme og gå i perioder. Gamle råd som at man skal smøre inn flåtten med oljer, fett, smør, vaselin, sprit, stearin og lignende for å få den til å slippe taket er ikke å anbefale. Ei heller fjerning ved hjelp av «q-tips » -trikset. Grunnen til at disse metodene ikke anbefales er at de kan forsinke fjerningen av flåtten, og dermed føre til større risiko for sykdomssmitte. Kilde: FHI

– Kunne tenkt at det bare gikk over

Eva Walstad er ikke typen som bekymrer seg stort, og sier det fort kunne hendt at hun ikke gikk til legen.

– Så hadde det ikke vært for at jeg googlet, hadde jeg nok kanskje bare tenkt at det gikk over.

Hun har alltid tenkt på borreliose som en veldig farlig sykdom, men etter selv å ha fått en mild variant har hun lært at det finnes ulike grader av den.

– Det er ikke automatikk i at du blir alvorlig syk. Cluet er å oppdage og fjerne flåtten tidlig. Og så følge med litt på stikket i tiden etterpå. Men man hører liksom bare om de som blir alvorlig syke, så det snakkes ikke så mye om at det finnes ulike grader av borreliose.

Flåttbittet som ga henne borreliose var hennes første flåttbitt noen gang.

– Det er jo nesten sånn at man skulle kjøpt seg en Lotto-kupong, sier hun spøkende.