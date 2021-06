Anine Stang venter sitt andre barn

Det avslører artist og TV-profilen på sin Instagram, søndag.

«Something is cooking...», skriver hun under et bilde av samboeren, Petter Tangmyr, datteren på to år og en voksende mage.

– Det var en hyggelig overraskelse, sier Stang til God kveld Norge og forteller at hun allerde er seks måneder på vei.

– Det hått så fort at jeg nesten har glemt at jeg er gravid, forteller hun lattermild.

Avslører huskjøp

Stang og samboeren Tangmyr, som jobber som regissør, traff hverandre under en innspilling av «4-stjerners middag» i 2011 og i 2019 ble de foreldre for første gang.

Sammen har paret blant annet bodd i Stockholm og deretter i Los Angeles. I 2018 flyttet paret tilbake til Norge. Til God kveld Norge avslører hun at de nå har kjøpt seg nytt hus.

– Vi kjøpte faktisk nytt hus denne uken her, så vi flytter til Nesoddtangen, forteller hun.

Vil tilbake på skjermen

36-åringen har i flere år vært kjent som låtskriver og popsanger, men har også blitt en kjent TV-profil for mange.

Artisten har blant annet vært å se programmet som «Det Store Korslaget», «Beat for Beat», «Melodi Grand Prix» og «Popstokk». Sist ble hun sett i TV Norge-programmet «All Together Now».

Nå har det vært stille fra Stang i flere år, men hun kan forteller at det ikke er det siste vi har sett av henne.

– Jeg har brukt tiden på å skape ting, som forhåpentligvis får se dagens lys til slutt, forteller hun hemmelighetsfull, men kan avsløre at det både har med «musikk og andre ting å gjøre».