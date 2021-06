Klart flertall sa nei til VM-boikott

Søndag ettermiddag avgjorde det ekstraordinære forbundstinget at Norge ikke skal boikotte Qatar-VM.

Ifølge fotballpresident Terje Svendsen var det 551 godkjente fullmakter.

368 stemte for at Norge ikke skal boikotte VM, mens 121 stemte for boikott.

Det ekstraordinære forbundstinget ble avholdt digitalt grunnet pandemien. Foto: Norges Fotballforbund

Ettersom flertallet stemte ned forslaget om en boikott av mesterskapet, vil ikke NFF boikotte mesterskapet. Dersom flertallet hadde stemt for en boikott, hadde NFF vært nødt til å vedta det samme, selv om de ikke støttet forslaget.

– Forbundsstyret mener en boikott er å vende ryggen til Qatar, sa fotballpresident Terje Svendsen i sin innledning.

Selv om VM-deltakelse nå blir mulig, jubler ikke landslagssjef Ståle Solbakken.

– Det er ikke noen seier. Vi må først og fremst gjøre noe, og vi må få med flere land. Det er en kjensgjerning at dette er et lite tema i mange land. Der kan vi bli en foregangsnasjon, sier landslagssjef Ståle Solbakken til VG etter avstemningen.

Han lover at landslaget skal fortsette sine markeringer.

– Det må vi, og det forplikter vi. Og så må vi være imøtegående med dem som er på andre siden. Jeg har stor forståelse for at noen sier at nok er nok, sier Solbakken.

De som var for boikott fikk likevel gjennomslag for to av forslagene sine.

SK Tranes delegat Martin Paulsen fremmet forslag om at NFF aktivt skal ta opp menneskerettigheter og stille kritiske spørsmål under FIFA-kongressen. Dette ble vedtatt av delegatene. 289 stemte for, mens 167 var imot forslaget.

– Vi er nødt til å tørre det. Vi må vise hva vi står for og mener. Det er vi nå forpliktet til, sier Terje Svendsen etter tinget.

Sandar ILs delegat Edvard Krossøy fremmet forslag om at NFF skal arbeide for at flere land skal slutte seg til Qatar-utvalgets 26 tiltak. Dette ble vedtatt av forbundstinget. 437 stemte for, mens 29 stemte imot.

– Det er ingen vinnere eller tapere i denne saken. Vi kommer til å ta et initiativ overfor supportergruppene, for å få en dialog, slik at vi står sammen om det vi skal gjøre fremover, sa NFF-president Terje Svendsen etter at avgjørelsen var klar.

FIKK DET SOM DE ØNSKET: Norges Fotballforbund fikk flertallet på sin side i boikott-spørsmålet. Foto: Vidar Ruud

Amnesty om boikott-nei: – Frykter det blir en sovepute

Norsk fotball sa nei til boikott av neste års VM i Qatar. Amnesty Norge-sjefen John Peder Egenæs minner NFF på at vedtaket forplikter.

En VM-boikott ble nedstemt med klart flertall på søndagens ekstraordinære fotballting. 75 prosent av delegatene ønsket ikke å nekte herrelandslaget en eventuell deltakelse i Qatar neste år.

– Et nei til boikott forplikter. Det er nå arbeidet begynner. Vedtaket om å ikke boikotte kan ikke bli en sovepute for NFF, sier Egenæs i en pressemelding.

– Vi forventer å se at NFF gjør alt i sin makt for å stanse utnyttelsen og overgrepene mot migrantarbeiderne i Qatar. Vi kommer til å følge dette arbeidet nøye. Vi vet at myndighetene i Qatar reagerer på internasjonalt press, og vi trenger at NFF holder dette trykket oppe, fortsetter han.

Egenæs legger til at Amnesty kommer til å kjempe videre for å få avskaffet kafala-systemet i Qatar. Han håper på varige endringer også etter at flomlysene slukkes i 2022.

– Vi fikk kritikk for at vi har gjort for lite og at vi må gjøre mer fremover. I det ligger en kraftig forpliktelse til forbundsstyret til veien videre gjennom 26 tiltakene Qatar-utvalget kom med, sier Terje Svendsen til TV 2.

Nå er det tre retninger fotballpresidenten ønsker å fokusere på i tiden fremover.

– Vi snakker om tre retninger som vi må fokusere på videre. Det ene er å jobbe inn mot Qatars myndigheter, for å forbedre menneskerettigheter og arbeidstakerforhold. Det andre er å sørge for å legge press på FIFA, siden de tross alt har vedtatt retningslinjer for menneskerettigheter som må følges opp og bli satt ut i liv. Det tredje er å se på hvordan vi organiserer vårt fremtidige arbeid i internasjonal påvirkning i disse spørsmålene i NFF, sier Svendsen.



Breddeklubb ba om gransking av NFFs fremgangsmåte

Allerede før Qatar-spørsmålet skulle tas opp kom det forslag om avstemming for det en breddeklubb påsto var «utilbørlig press» fra personer i NFF.

Det var Martin Paulsen i SK Trane som la frem forslaget om en granskning. Den siste uken har det kommet påstander om at flere personer fra fotballkretsene har ringt rundt og lagt press på breddeklubber som hadde vedtatt å stemme for boikott.

Martin Paulsen var SK Tranes delegat under tinget. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2.

– Vi ber om at det gjennomføres en uavhengig gransking av om det har vært brukt utilbørlig press i denne prosessen og om spillereglene for fotballdemokratiet er blitt fulgt, sa Paulsen.

– I en politisk prosess er det naturlig at man fremmer sin sak. Samtidig er det viktig at dette foregår på en måte som gjør at ingen føler seg presset til å endre standpunkt av noen i maktposisjon. Det er også viktig at man opprettholder skillet mellom det å inneha et verv i fotballdemokratiet og det å være administrativt ansatt i forbund, krets eller klubb.

251 av de stemmeberettigede stemte nei, mens 243 stemte ja. Dermed skilte det kun åtte stemmer, og resultatet sørger for at det ikke vil bli gjort en granskning, som SK Trane ønsket.

– Slik stemningen har vært foran dette ekstraordinære tinget, så skjønner jeg at vi har blitt beskyldt for det ene og det andre. Så jeg forstå at delegater har vært i tvil om hva som har skjedd. Heldigvis fikk ikke prosessen så stor plass i debatten, men man holdt seg til saken. Det var det som var viktig her. At saken ble godt belyst, og at man tok en beslutning etter en god debatt, sier Terje Svendsen til TV 2 etter tinget.

121 stemmer

På Norsk Supporterallianses (NSA) hjemmeside var det oppført at 106 klubber hadde vedtatt å stemme for boikott. Da stemmene var telt opp kunne man konstatere at det var 121 stemmer for boikott.

Det er nettopp grasrota og supporterne som har kjempet hardt det siste halvåret for å få Norges Fotballforbund til å boikotte mesterskapet, som etter planen skal avholdes i Qatar i desember 2022.

Det ble satt sammen et utvalg som ble ledet av Sven Mollekleiv. Utvalget ble kjent som Qatar-utvalget, og la frem en rapport hvor flertallet konkluderte med at boikott var feil virkemiddel. I rapporten hadde utvalget kommet frem til 26 tiltak, som de mente ville fungere bedre enn en boikott.

Dagen etter at utvalget hadde lagt frem rapporten, gikk NFF ut og sa at de ikke gikk inn for boikott. Det stoppet ikke grasrota fra å kjempe mot en boikott.

Norges landslag er allerede i gang med kvalifiseringen i Gruppe G. Der har de spilt mot Tyrkia (tap), Montenegro (seier) og Gibraltar (seier). For øyeblikket ligger Ståle Solbakkens menn ett poeng bak kvalikplassen.

Det norske landslaget har før alle gruppespill-kampene markert mot Qatar-VM og rettighetene til migrantarbeiderne som gjør det hele mulig.