Tror avstand-rådet kan fjernes i løpet av sommeren

Helsedirektør Bjørn Guldvog tror at rådet om å holde én meter avstand til andre kan fjernes før skolene starter igjen, men hvem det skal fjernes for først, er ikke klart.

Den berømte meter'n kan snart være historie.

I regjeringens neste - og siste - steg i gjenåpningsplanen, trinn 4, står det at «man bør fortsatt holde avstand» til andre og følge de andre generelle smitteverntiltakene.

Hvis alt går etter planen, blir dette trinnet iverksatt om tre uker.

Spørsmålet er hva som skjer etter dette trinnet.

Helsedirektør Bjørn Guldvog tror at «meter'n» forsvinner i løpet av sommeren.

– Vi kommer til å gi beskjed når det er helt trygt å unngå den sosiale distansen vi har blitt vant til. Vi vet ikke nøyaktig når det rådet kan gis. Jeg tror det blir sannsynligvis en gang i forkant av skolestart eller der omkring, sier Guldvog til TV 2.

Han sier at det derimot er avhengig av utbredelsene av variantene.

METER: Vaksinen får oss ut av pandemien. Uvaksinerte kan måtte fortsette å holde avstand, ifølge helsedirektøren. Helseminister Bent Høie viser hvor lang en meter er på en pressekonferanse på ett år siden. Foto: Terje Pedersen / NTB

Råd for uvaksinerte

– Rådet vil etter hvert tas ut av forskrifter, også vil man heller ha det som et råd å holde litt distanse. For dem som er uvaksinerte, kan det være et godt råd litt lenger enn for dem som er fullvaksinerte, sier helsedirektøren.

Han sier at det er for tidlig å si om fjerning av avstand-rådet det skal gjøres etappevis - for barn, vaksinerte eller uvaksinerte - eller for hele befolkningen samtidig.

– Det har vi ikke tatt stilling til enda, sier Guldvog.

I dag kan beskyttede personer, de som har fått minst én vaksinedose, blant annet ha sosial nærkontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen, men i det offentlige rom må de fortsatt holde én meter til andre.

AVSTAND: Franske myndigheter laget kohort-områder på stranden i La Grande. Foto: Daniel Cole / AP / NTB

Helsemyndighetene anslår at 90 prosent av den voksne befolkningen kommer til å bli koronavaksinert. Blir det en realitet, er det en «strålende vaksinedekning», sier Guldvog.

Myndighetene anslår at alle i Norge vil få tilbud om to doser før oktober eller november.

– Hva med de 10 prosentene som ikke er vaksinert til høsten. Vil de bli rådet til å holde avstand?

– Nei, ikke nødvendigvis og ikke i alle situasjoner. Hvis man får lokale smitteutbrudd for eksempel, og det er kjent, kan det være klokt for dem som er uvaksinerte om å være litt mer forsiktig enn dem som er fullvaksinerte. De vil være litt mer utsatt for sykdom og naturligvis også alvorlig sykdom, sier Guldvog.

Håndhilsing kan gjøre comeback

Som en konsekvens av at man har måttet holde minst en meter - i perioder også to meter - til andre, har folk droppet håndhilsing.

GODT I GANG: Oslo har startet å vaksinere 18-åringene. Mange vaksiner kommer til Norge i sommer, og sist i juli er den geografiske omfordelingen over. Oslos helsebyråd Robert Steen i samtale med nyvaksinerte Bendik Gropen (18). Foto: Torstein Bøe / NTB

Guldvog tror ikke håndhilsingens tid er forbi.

– Jeg tror vi kommer til å håndhilse igjen, men jeg tror at vi kommer til å gjøre det litt gradvis. Det har vært vanlig i noen sammenheng at veldig mange mennesker håndhilser på hverandre. Kanskje blir det en endring der, i hvert fall i en overgangsperiode, sier han.

– Jeg tenker at vi vil være nøye med håndhygienen. Jeg antar vi kommer tilbake til normal atferd i løpet av noen måneder kanskje, sier han.