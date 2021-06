Stefan Löfven hasteinnkaller til pressekonferanse

Dagen før det skal stemmes over mistillitsforslaget mot regjeringen hans, har Stefan Löfven kalt inn pressen på kort varsel.

Sveriges statsminister Stefan Löfven og Centerpartiets leder Annie Lööf har kalt inn til pressekonferanse klokken 11 søndag, melder Aftonbladet.

Det skjer dagen før Riksdagen skal stemme over mistillitsforslaget mot regjeringen.

Partier som til sammen har flertall i Riksdagen, har nemlig varslet at de mandag kommer til å stemme for et mistillitsforslag mot Stefan Löfvens regjering.

Men regjeringen har ikke gitt opp håpet om å finne en løsning slik at forslaget likevel ikke får flertall.

– Jeg synes alle bør ta et skritt tilbake og tenke gjennom hva som er best for landet vårt, sa finansminister Magdalena Andersson til nyhetsbyrået TT lørdag.

– Vi er i den verste økonomiske krisen siden andre verdenskrig. Det politiske spillet som pågår nå, truer restarten som landet trenger, mener hun.

Ifølge TT pågår det i helgen intense politiske samtaler som regjeringen håper vil føre til en løsning.

Striden står om regulering av leieboligmarkedet. Et forslag fra regjeringen går inn for fri fastsettelse av husleie. Markedet er i dag regulert, og leien fastsettes basert på boligens bruksverdi, ikke markedsverdi.

Dersom det vedtas mistillit mot Löfven, kan han be om å trekke seg umiddelbart eller å kunngjøre nyvalg innen én uke. Et eventuelt nyvalg må avholdes innen tre måneder. Riksdagsvalget til neste år blir uansett holdt som planlagt.

