Kvinne til sykehus etter fasadeklatring

En ung kvinne har blitt fraktet til sykehus etter at hun natt til søndag falt ned fra en fasade i Storgata i Tromsø.

Hun skal ha falt ned rundt 5 meter da hun klatret langs fasaden på en forretningsbygning, opplyser Troms politidistrikt. Meldingen kom inn klokken 01.57.

– Vi har snakket med noen vitner, det de sier er at hun har klatret opp på en brannstige på en fasade, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt Rune Nilsen til TV 2.

Kvinnen var ved bevissthet da nødetatene ankom stedet, men skadeomfanget er ennå ukjent. Ifølge vitnene var hun alene da hun klatret opp på bygget. Politiet jobber med å finne ut av detaljene rundt hendelsen.

Utover dette har Troms politidistrikt hatt en travel natt med en rekke meldinger om feststøy, ordensforstyrrelser og høy musikk. De har ikke hatt kapasitet til å rykke ut på alle meldingene.

– Det er en fin sommernatt, det er sommerferie og siste helg med russ, alt la til rette for at det ville bli litt sånn her, sier Nilsen.

Det er imidlertid ikke flere store hendelser som har blitt meldt inn.