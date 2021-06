Tusenvis demonstrerte mot Bolsonaro i Brasil

Tusenvis samlet seg i Rio de Janeiro med flagg og bannere som rettet skarp kritikk mot presidenten. Blant påskriftene var «500.000 dødsfall. Det er hans feil».

Mange av kritikerne gir presidenten skylden for den triste milepælen, og mener hans regjering har gjort altfor lite for å bremse smittespredningen i landet. Kun USA har registrert flere dødsfall med covid-19 siden pandemien brøt ut.

I São Paulo slapp demonstrantene røde ballonger, som en hyllest til de døde. Det var lignende markeringer i minst 22 av landets 26 delstater, samt hovedstadsområdet rundt Brasilia.

«Massemorder»

– Brasil gjennomgår et stort tilbakeslag. Landet var et eksempel å etterleve for vaksinering. Vi har velrenommerte institusjoner, men i dag står vi i en trist situasjon, sa den 20 år gamle studenten Isabela Bouljor.

– Kom deg ut Bolsonaro, din massemorder, ropte demonstranter i Rio.

FOLKEMORD: En demonstrant med plakaten "500 000 dødsfall er folkemord". Han forteller at pandemien i størst grad rammer arbeiderklassen og de fattige. Foto: Andre Penner/AP

Enkelte av dem er kledd i T-skjorter med bilde av landets tidligere president, venstreorienterte Lula. Han leder over Bolsonaro i enkelte meningsmålinger før valget neste år.

Presidenten fikk bot

Lørdagens marsj kom en uke etter at Bolsonaro ledet an en stor motorsykkelparade i São Paulo. Presidenten ble senere bøtelagt for å ha brutt de lokale koronareglene.

FIKK BOT: Bolsonaro har lenge blitt beskyldt for å undergrave konsekvensene av pandemien. For en uke siden ble han bøtelagt etter å ha brutt koronarestriksjonene. Foto: Sergio Lima/AFP

Bolsonaro har tonet ned faren ved koronaviruset. Tidlig i pandemien avfeide han viruset som «en liten influensa», og han har gjort narr av dem som bruker munnbind. På den tiden demonstrerte folket for å sette i gang en nedstenging av landet.

Kritikere mener han kan ha bidratt til at mindre enn 12 prosent av befolkningen er fullvaksinert.

Det blir registrert nesten 100.000 nye smittetilfeller og 2.000 dødsfall per dag i landet, som har 213 millioner innbyggere.