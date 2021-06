OL-håp må stå over NM etter hjertesjekk

30-åringen, som sykler for det franske profflaget FDJ, har slitt med hjerterytmeforstyrrelser med ujevne mellomrom gjennom våren.

Da det igjen blusset opp i forbindelse med Sveits Rundt i begynnelsen av juni, begynte hun å bli redd.

– Dagen før dette rittet fikk jeg 30 anfall i løpet av en time der pulsen gikk veldig fort opp før den droppet ned igjen. Da blir man redd, sier Borgli til TV 2.

Selv om hun bare var ute på en rolig tur, viste pulsklokken opp mot 230 på det meste. Det ga henne en ekkel følelse.

– Jeg vet at jeg presser kroppen min sykt mye til tider. Og det har skjedd før at idrettsutøvere har fått anfall, sist med Christian Eriksen under EM. Det er klart at det går noen tanker gjennom hodet da, sier Sandnes-jenta.

Betryggende svar

Ved hjelp av Alexander Kristoffs stefar, hjertelege Stein Ørn, ble hun innlagt på Rikshospitalet for undersøkelser tidligere denne uka.

– Jeg har jo visst at jeg er aktuell for OL, så jeg ønsket å sjekke hva som ga disse rytmeforstyrrelsene. Hvis ikke ville jeg reist til Tokyo med en ekkel følelse om at dette kunne være noe farlig.

På sykehuset ble det gjort en elektrofysiologisk undersøkelse, som gjøres for å kartlegge hvilken type hjerterytmeforstyrrelse pasienten har.

– De gikk inn i lysken med et instrument og fant ut at jeg har en rytmeforstyrrelse som ikke er farlig. Det er veldig betryggende. Og det var det svaret jeg håpte på. Jeg kan få tilbakefall, men forhåpentligvis har det allerede leget seg selv. Jeg ble rådet til å kutte ned på koffein og drikke mer tran. Og jeg føler allerede nå at det har hjulpet, forteller Borgli.

Må droppe NM

Hun har blitt anbefalt å ta det med ro noen dager. Borgli står derfor over NM, som sendes på TV 2 søndag kl 09.

– Det er surt å ikke få være med på NM. Det er et veldig spesielt ritt. I tillegg har jeg følt meg i god form. Men jeg kommer innom som tilskuer. Jeg skal sykle en rolig tur inn til Kristiansand fra familiens landsted i Lillesand for å få med meg rittet, forteller Borgli, som nå håper å få sykle Giro d´Italia for FDJ før OL.