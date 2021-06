Verdenseneren har tatt norsk sykkelkomet under sine vinger

Se NM-rittet på TV 2 og TV 2 Play søndag fra kl. 09.00.

Søndag morgen står den norske Movistar-rytteren på startstreken under NM i Kristiansand - som sendes på TV 2 fra kl 09.00. Løypen passer henne ikke perfekt og hun føler seg ikke som en av favorittene. Men Katrine Aalerud må likevel regnes som en av de som kan vinne gull.

For hun har levert en sesong som bærer bud om at noe stort er på gang. 26-åringen har en rekke topplasseringer gjennom våren og ble nummer fem sammenlagt i Vuelta a Burgos - med de største stjernene i aksjon - i slutten av mai.

Dårlig humor

Nå takker hun sin lagvenninne Annemiek van Vleuten for at utviklingen går rett vei. Den nederlandske 38-åringen - som er ranket som den beste rytteren i verden - kom til Movistar foran denne sesongen. Til tross for at aldersforskjellen er på 12 år, så fant de to tonen med en gang.

– Vi har trent sammen i et halv år nå - og har egentlig nesten ikke vært borte fra hverandre i denne perioden. Der ligger mye av forklaringen på fremgangen. Jeg lærer rett og slett av den beste. Og hun pusher meg hver eneste dag, forteller Aalerud til TV 2.

De har blitt veldig gode venner i løpet av det siste halvåret, og har fulgt hverandre på ritt og på jevnlige høydesamlinger i Andorra og Spania.

– Det som gjør henne ekstrem er fokuset hennes. Når hun går inn for noe, så er det hundre prosent.

– Hva gjør det med deg som rytter at du er så tett på verdens beste syklist?

– Det er veldig lærerikt. Hun er veldig bestemt og vet hva hun vil. Samtidig liker hun å dele det hun har tilegnet seg av kunnskap gjennom et langt liv i sporten. Vi trener alle økter sammen og jeg suger til meg all kunnskap.

– Er dere like som typer også?

– Vi har like dårlig humor begge to. Derfor går vi godt sammen. Vi kan snakke om alt mulig, svarer Aalerud - som vant gull i tempo-NM på Evje sist torsdag.

FRUKTBART SAMARBEID: Katrine Aalerud har tatt store steg med hjelp av Annemiek van Vleuten.

Blir smertefullt

Van Vleuten har tre VM-gull, har vunnet omtrent det som er av ritt og er naturligvis kaptein på Movistar. Aalerud har vært en lojal hjelperytter for henne i år, men i NM har hun bare seg selv å tenke på. Den 106 km lange løypa i Kristiansand er imidlertid ikke for en klatrer som henne, men med to bakker i den 36 km lange rundløypen så kan det åpne seg noen muligheter.

– Hun har vist et utrolig stabilt og høyt nivå i år. Selv om de to stigningene i NM-løypa ikke kan regnes som bakker for en rytter av hennes kaliber, så må Katrine skjønne at når hun tråkker til så gjør det vondt for de andre. Hun må derfor våge å gjøre løpet hardt. Det er hennes sjanse, sier TV 2s sykkelekspert, Emma Johansson.

– I NM kan alt skje, så det er bare å være påskrudd, sier Aalerud kvelden før det braker løs.

Fra den siste bakken og til mål er det i underkant av to mil og mer enn nok tid for å få samlet feltet til en spurt, dersom noen av lagene skulle ha interesse av det. På spørsmål om vi kan vente et kamikazestunt på søndag, svarer Aalerud dette:

– Jeg kommer i hvert fall ikke til å sitte i feltet og kjede meg. Jeg vil ha en skikkelig gjennomkjøring før Giroen og OL. Jeg har ingenting å tape. Jeg vil derfor prøve på noe, men jeg har ikke planlagt hva.

Kvinneutgaven av Giro d´Italia starter 2. juli. Annemiek Van Vleuten har tidligere vunnet tidagersrittet to ganger. Nå står hun over for å lade opp til OL, noe som vil gi Aalerud kapteinsansvaret.

– Dette gjør at jeg endelig får sjansen til å kjøre for mine egne muligheter. Det blir gøy. Jeg må forsøke å benytte sjansen når hun ikke er der.

– Hva er det beste rådet hun har gitt deg?

– Jeg ønsker å gjøre alt perfekt, men hun har lært meg at jeg må slippe kontrollen av og til.