Over 100.000 ville vrake Morata - mot Polen ble det mål og gigabom

Spania 1-1 Polen

Se Moratas scoring øverst!

Lørdag barket Spania og Polen sammen til dyst om viktige poeng i fotball-EMs gruppe E. Luis Enriques mannskap skuffet mange da de spilte 0-0 mot Sverige i sin første kamp i EM.

Etter åpningskampen fikk spissen Álvaro Morata hard medfart. I en avstemning i den spanske storavisen Marca ville flesteparten ha spissen ut av laget, til fordel for Villarreal-spiss Gerard Moreno. Av 166.000 stemmer om hvem som burde være Spanias spiss, fikk Morata kun seks prosent av stemmene, mens Moreno fikk 72 prosent.

Mot Polen fant Enrique plass til begge fra start. Moreno serverte Morata på sølvfat til 1-0-målet etter 26 minutter.

Etter pause utlignet Robert Lewandowski for Polen med sin første scoring i årets EM. Like etter 1-1 fikk Spania straffe. Nevnte Moreno ble stemplet og tok straffen selv etter en VAR-sjekk. Den gikk i stolpen og på returen bommet Morata på tilnærmet åpent mål.

Tross flere store Spania-sjanser, deriblant til Morata, endte det 1-1 på Estadio La Cartuja de Sevilla.

– Det er vel en kveld med blandede følelser for Morata. Jeg tror nok han får høre det etter et par misser her... Det blir litt mye, kommenterte NRKs Andreas Stabrun Smith.

– Spania har vært en skuffelse og er langt nede på listen blant favorittene i dette mesterskapet, kommenterte Egil «Drillo» Olsen i andreomgangen.

Med en ny kamp uten seier har Spania kniven på strupen før siste gruppespillskamp mot Slovakia. Polen møter Sverige i sin siste kamp i en vidåpen gruppe E der alle lag kan gå videre før siste kamp.

Stolpetreff fra Polen

Det skulle ta tid før den første målsjansen kom for Spania, men når det først kom var de dødelig effektive. Moreno, som var ny i startelleveren fra kampen mot Sverige, serverte Morata i feltet.

Atletico-spissen, på utlån i Juventus, sto mistenkelig langt fremme, men etter en VAR-sjekk ble målet godkjent. 1-0 etter 26 minutter.

Med fem minutter til pause dundret Karol Swiderski et skudd i stolpen og på returen sto Robert Lewandowski klar. Dessverre for Polen sviktet stjernespissen og skjøt på keeper Unai Simón.

– Den scorer han på ni av ti, sa «Drillo» om Lewandowskis mulighet på returen.

På overtid av omgangen skjøt Moreno utenfor fra kloss holde. 1-0 til pause.

Lewandowski-mål, straffebom og EM-rekord

Der Lewandowski bommet før pause var Bayern München-spissen klinisk like etter hvilen. Polens nummer ni steg til værs og headet inn 1-1 på mesterlig vis i det 54. minutter.

– Det er en klassescoring, sa «Drillo».

– Min frykt for en kjedelig andreomgang forsvant nå, la han til.

Det fikk Norges tidligere landslagssjef rett i. Jakub Moder stemplet Moreno i feltet to minutter etter utligningen og etter en VAR-sjekk pekte dommer på straffemerket. Straffen skjøt Moreno i stolpen og på returen imponerte Morata ingen da han skjøt utenfor.

Før straffesparket kom Kacper Kozlowkski inn for Polen. 17-åringen ble tidenes yngste spiller i et EM da han overtok rekorden som ble satt av Jude Bellingham da England møtte Kroatia.

Med i underkant av ti minutter igjen fikk Morata nok en sjanse til å avgjøre. Polen-keeper Wojciech Szczesny vartet opp med en mesterlig involvering da han hindret spissen.

Det ble kampens siste store sjanse i 1-1-kampen.