Person satt fastklemt etter utforkjøring – sa til politiet at han hadde drukket

Nødetatene rykket lørdag kveld ut til Fv40 i Kongsberg etter en utforkjøring.

Ifølge Sør-Øst politidistrikt var én person involvert i ulykken. Vedkommende satt fastklemt.

– AMK er på stedet og bistår med førstehjelp. Skadeomfanget er ikke kjent, sa operasjonsleder Marius Knudsen til TV 2 tidligere lørdag kveld.

I en Twitter-melding klokken 20.48 opplyser politiet at føreren er bevisst og stabil per nå.

Like over klokken 22 opplyser politiet at føreren er frigjort.

– Han kunne krabbe delvis ut selv. Fører, mann i 40-årene, blir fløyet til Drammen sykehus, står det videre.

Operasjonsleder Marius Knudsen i Sørøst politidistrikt sier til NTB at mannen fortalte politiet på stedet at han hadde drukket alkohol. Det blir tatt blodprøver av ham på sykehuset. Skadeomfanget er ikke kjent.

Bilen skal ha kjørt av fylkesvei 40 og havnet på taket, men politiet vet foreløpig ikke noe om årsaken til ulykken.