Ungarn vedtok denne uken en ny lov, som forbyr «promotering av homofili». Dette betyr at blant annet filmer og bøker med en positiv fremstilling av homofile, nå er forbudt.

Bruk av regnbueflagg blir også ulovlig.

Protestene mot den nye loven har vært enorme. Nå har også fotballverdenen hengt seg på.

Lørdag ettermiddag ble det klart at byrådet i München har bedt UEFA om tillatelse til å lyse opp Allianz Arena i regnbuefarger under EM-kampen mot Ungarn den 23. juni. De vil også henge opp regnbueflagg utenfor kamparenaen.

After the Hungarian parliament passed new anti-LGBTQ+ legislation this week, Munich officials are calling to light up the city's football arena in rainbow colors for Germany's #EURO2020 match against Hungary.https://t.co/hrfdFUhrF6 — DW News (@dwnews) June 19, 2021

– Et angrep på menneskerettighetene

Det har i tillegg blitt startet en underskriftskampanje for å støtte forslaget om å la arenaen skinne i regnbuefarger under Ungarn-kampen.

Etter kun én dag har kampanjen fått over 58 000 signaturer, og støtten fortsetter å renne inn.

– Dette er et angrep på menneskerettighetene og informasjonsfriheten. Vi har nå en gylden mulighet til å ta tydelig avstand fra denne LHBT-fiendtligheten, ved å la arenaen skinne i regnbuens farger, skriver initiativtaker Lena Krummeich i kampanjeteksten.

Münchens politikere er tydelige på hvorfor det er så viktig å gjøre dette akkurat nå.

– I denne situasjonen, der den nye loven nettopp har blitt vedtatt, gir kampen mellom Tyskland og Ungarn oss en offentlig plattform der vi kan vise verden at München står for et mangfoldig og tolerant samfunn, står det i forslaget.

ALLIERT: Tysklands keeper og kaptein Manuel Neuer har brukt det regnbuefargede kapteinsbindet i alle EM-kampene så langt. Foto: Philipp Guelland

En legende

Dette er ikke første gang Tyskland slår et slag for likeverd under årets europamesterskap. Landslagets keeper og kaptein Manuel Neuer har så langt spilt alle EM-kampene med et regnbuefarget kapteinsbind.

På grunn av dette åpnet UEFA nylig en etterforskning mot Neuer, ettersom de vurderer regnbuebindet som et politisk symbol. Etter bare noen timer ble allikevel etterforskningen henlagt.

Også på Twitter har det spesielle kapteinsbindet fått mye oppmerksomhet. Keeperen kalles en legende, et forbilde og oppfordres sterkt til å bruke det samme kapteinsbindet i kampen mot Ungarn.

also love that pride flag manuel neuer is wearing what a legend — ceyda (@minetvs) June 19, 2021

I'm so ready to see Manuel Neuer wearing that pride armband on Wednesday when they're playing against Hungary. #EURO2020 — Suvi ♡︎'s bc & måneskin (@sharksloveblood) June 19, 2021

Tottenham FC har også publisert et bilde av Neuer med regnbuebindet, sammen med ordet «respekt».

Flere har kommentert at det fargerike båndet ville vært ulovlig å bruke under kampene som spilles i både St. Petersburg og i Budapest. Derfor er det enda viktigere at han viser et så tydelig standpunkt gjennom å bruke det i et stort mesterskap, skriver flere ulike brukere på Twitter.

Ingen åpne homofile

Fotballen har lenge hengt etter når det gjelder toleranse for homofili. De siste årene har dette fått et økt fokus, og idretten har selv jobbet hardt for å få bukt med usunne holdninger både blant spillere og supportere.

Men det er fortsatt en lang vei å gå.

I skrivende øyeblikk finnes det kun åtte åpent homofile fotballspillere som fortsatt er aktive på proffnivå. I Norge er det ingen.

Kanskje ikke så rart, med tanke på hvor mange hatefulle kommentarer dagens fotballspillere må tåle.

Anmeldte homohat

I Mexico har fotballandslaget nå blitt beordret til å spille sine to neste hjemmekamper for tomme tribuner, etter at supportere trakasserte motstanderlaget med homofobiske tilrop i to OL-kvalifiseringskamper i mars i år. Det meksikanske fotballforbundet må i tillegg betale en bot på over 560 000 kroner.

Også i forbindelse med årets EM-kamper har spillere måttet tåle alvorlig homohets. Sveriges spiss Marcus Berg bommet på nærmest åpent mål under kampen mot Spania, og ble i etterkant grovt trakassert på sosiale medier.

Urovekkende mange meldinger inneholdt homofobiske ytringer.

Berg og hans støtteapparat bestemte seg fort for å anmelde hetsen, både på grunn av omfanget og det grove innholdet i meldingene.