Bil kjørte inn i en gruppe syklister – seks personer kritisk skadd

Seks personer er fraktet til sykehus etter at en bil kjørte rett inn i en gruppe syklister i Arizona i USA, lørdag.

Seks personer er kritisk skadd etter at en bil kjørte inn i en gruppe syklister under et løp i Show Low i delstaten Arizona, lørdag.

Det opplyser lokale myndigheter.

For fire av personene er tilstanden kritisk. De to andre har kritiske skader, men er stabil, sier politiet ifølge Fox News.

Føreren av bilen flyktet fra stedet etter å ha blitt jaktet på av politiet. Politijakten endte med at føreren ble skutt.

Føreren ble deretter fraktet til sykehus. Han er kritisk skadd, men stabil.

– Samfunnet vårt er sjokkert over denne ulykken, og vår kjærlighet og bønner går ut til de som er skadet og deres familier, sier politiet i en uttalelse.