Memphis Depay har skrevet under på en toårskontrakt med Barcelona.

Memphis Depay (27) er klar for Barcelona. Det bekrefter klubben på sine hjemmesider lørdag.

Nederlenderen har skrevet under på en kontrakt som binder ham til klubben ut 2022/23-sesongen.

Den tidligere Manchester United-spilleren forlater Lyon etter at kontrakten hans går ut 30. juni. Depay har spilt for den franske klubben siden han forlot Old Trafford i januar 2017.

På 178 kamper for Lyon har den nederlandske angriperen scoret 76 ganger og levert 55 målgivende pasninger.

✒️ Heart of a Lion

👉💙🦁❤️👈 pic.twitter.com/F7YZw6Y71m — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2021

Nederland-stjernen har startet friskt i fotball-EM og scoret på straffe da de slo Østerrike i sist kamp. De oransje møter Ukraina i neste kamp.

Dette er Barcelonas fjerde signering denne sommeren. Fra før har de hentet duoen Sergio Agüero og Eric García fra Manchester City i tillegg til tidligere Real Betis-forsvarer Emerson.

