Selvmål-rekord da Portugal ble rundspilt av Tyskland

Portugal-Tyskland 2-4

Joachim Löws menn sprudlet mot portugiserne. De snudde 0-1 til 4-1, og endte opp med å vinne 4-2 etter å ha sluppet seg litt nedpå den siste halvtimen.

En av kampens store spillere var Atalanta-backen og mesterskapsdebutanten Robin Gosens. 26-åringen scoret, hadde en målgivende pasning og fremprovoserte enda et mål.

Det første av dem var ett av to portugisiske selvmål.

Med det ble Portugal det første europeiske laget til å ha to selvmål i én og samme kamp i et EM eller VM, ifølge statistikktjenesten Opta.

Gosens banens beste

At Gosens skulle storspille for landslaget, var langt fra noen selvfølge. Først som 18-åring sluttet han seg til en proffklubb. Da hadde han blitt avvist etter et prøvespill hos Borussia Dortmunds U19-lag.

Ferden gikk videre til nederlandsk fotball. Sommeren 2017 ble han hentet fra Heracles til Atalanta, og nå spiller han regelmessig i Champions League.

Og ble kåret til banens beste mot Portugal.

– Jeg er definitivt ikke velsignet med det største talentet, men heller med karakterstyrke, disiplin og en god mentalitet, har Gosens tidligere fortalt.

EVENTYR: Robin Gosens har omtalt det som et lykketreff at han slo til i nederlandsk fotball. Nå briljerer han på fotballens største scene. Foto: Philipp Guelland

Han bidro sterkt til at Tyskland reiste seg etter åpningstap mot Frankrike. Målscorer Kai Havertz mener at den første kampen ikke var så dårlig.

– Vi spilte bra fotball da også, men i dag skapte vi mer sjanser og spilte mer offensivt. Alt i alt kan vi være veldig fornøyde med prestasjonen. Om fire dager har vi en stor kamp, så vi må fortsette og vinne neste kamp også, sier Havertz etter kampen.

Den tyske seieren betyr at dødens gruppe lever for fullt før siste runde. Der skal Tyskland møte Ungarn, mens Portugal møter Frankrike.

Både Tyskland og Portugal har nå tre poeng, som betyr at lagene står i fare for å ryke ut ved tap.

Frankrike leder gruppen med fire poeng. Det vil trolig være nok til å gå videre som en av fire gruppetreere.

Ronaldo tangerte tysk legende

Fra start handlet det meste om Tyskland. Foran egne fans i München presset de Portugal tilbake, skapte sjanser og fikk attpåtil en scoring annullert for en hårfin offside.

Så, etter en offensiv dødball, fikk de seg en på tygga.

Portugiserne kontret. Bernardo Silvas gjennombruddspasning var millimeterpresis, før en iskald Diogo Jota serverte ballen på åpent mål til Cristiano Ronaldo.

Da tangerte Ronaldo (enda en) rekord. Han er nå spilleren som har scoret flest mål totalt i EM og VM, sammen med den tyske legenden Miroslav Klose. Begge står med 19 mål.

Og han snuser på Ali Daeis legendariske rekord som tidenes mestscorende for et landslag. Ronaldo er to bak iranerens 109 mål.

To selvmål på fire minutter

Tyskerne slapp seg ikke nedpå, og fikk betalt etter drøyt halvtimen spilt. Venstrebacken Robin Gosens banket ballen inn i feltet, og traff en uheldig Rúben Dias.

Like etter var det Raphael Guerreiros tur til å sette ballen i eget nett, også han svært uheldig.

Tyskerne bare fortsatte etter pause. Gang på gang spilte de opp nevnte Gosens langs venstreflanken. Mesterskapsdebutanten, som spiller for Atalanta, la et strøkent innlegg til Kai Havertz, som Chelsea-stjernen foredlet til mål.

Like etterpå fikk Gosens sjansen selv, og var sikker med hodet, før han ble tatt av banen. Først på 1-4 våknet portugiserne. Diogo Jota tente håpet, før Renato Sanches banket ballen i stolpen og ut.