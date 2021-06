Årets spiller i Premier League får slakt på spillerbørsen

Portugal 2-4 Tyskland

Se selvmålet til Dias i sammendraget øverst!

Cristiano Ronaldo sendte Portugal i føringen etter en mønsterkontring etter 15 minutter, men derfra og ut var det tysk dominans i München.

Selvmål fra både Raphaël Guerreiro og Rúben Dias sørget for at kampen var snudd før pause. Aldri før har et lag i EM stått for to selvmål i samme kamp.

I andreomgang satte Kai Havertz og Robin Gosens inn to til for Tyskland. Diogo Jota stendte et lite håp med sin redusering, men en tysk triumf var aldri truet i andreomgang.

Portugiserne får kritikk fra TV 2s fotballkommentator Endre Olav Osnes og programleder Jan-Henrik Børslid etter tomålstapet.

Les duoens vurderinger og sett dine egne karakterer under!