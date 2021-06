Én helsetopp er tolkenes favoritt

Når regjeringen og landets helsetopper legger fram korona-nyheter, starter en intens jobb for tolkene som «dubber» alle deltagerne.

Siden mars har regjeringen oversatt 850 pressemeldinger og «dubbet» 20 pressekonferanser til ni språk.

For å gjøre «dubbingen» mest mulig flytende og naturlig, brukes det faste tolker, som kjenner stemmen og rytmen til statsminister Erna Solberg og de andre deltagerne.

Videoene legges ut på regjeringens hjemmeside.

Solberg hadde mange spørsmål da hun møtte noen av tolkene for første gang etter pressekonferansen i «Marmorhallen» fredag.

– Er det du som er meg?

Og fem tolker på somalisk, tigrinja, arabisk, tyrkisk og polsk svarer et samstemt og entusiastisk ja.

– Hvordan høres jeg ut på polsk?

– Like klok som på norsk, sier Joanna Maria Godlewska.

TOLK: Hver koronapressekonferanse regeringen har tolkes til mange språk, for å nå ut til hele befolkningen. Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV 2

– Du er veldig god på somalisk, ler Lul Kulmyie.

Sliter med tempoet

Statsministeren er god på alle språk, forsikrer de, men èn helsetopp er tolkenes mareritt.

– Helt ærlig, det er Line Vold, sier Godlewska.

– Jeg skal gi dere litt intern humor; Line Vold er psykisk vold, sier tigrinja-tolken Eremias Negassie spøkefult.

TEMPO: Mange av statsrådene snakker raskt, forteller tolkene. Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV 2

Det er to ting som får tolkene til å svette når avdelingsdirektøren i Folkehelseinstituttet setter i gang - mange tall, og et rasende tempo.

Tolkene må være ferdig med simultanoversettingen samtidig som personene de «dubber» avslutter sitt innlegg.

– Siste gangen klarte jeg faktisk å komme i mål før Line Vold, og jeg følte at det var en personlig seier, sier den polske tolken.

– Hun trekker ikke pusten. Det er nesten så vi lurer på om hun lever, sier Kulmyie

Også kunnskapsminister Guri Melby har en tendens til å sette opp tempoet, forteller Godlewska.

– Det begynner rolig, og så plutselig skjer det noe i statsrådens hode, og hun begynner å galoppere, og jeg må innrømme st det er noen ganger i studio jeg jobber så svetten siler.

Melby innrømmer at hun har fått kritikk for å snakke for fort før.

– Jeg skal skjerpe meg og bli flinkere til å legge inn litt flere pauser, lover hun.

Tolkenes favoritt

Flere av deltagerne på pressekonferansen kommer bort for å hilse på tolkene, som er deres alter ego på ulike språk.

Direktøren i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, holder seg i bakgrunnen mens Solberg snakker med tolkene.

– Du er min favoritt! Jeg må bare si det når jeg ser deg, utbryter den tyrkiske tolken Elif Caglayan når hun ser FHI-direktøren, og de andre nikker.

– Tusen takk, smiler Stoltenberg.

– Du snakker veldig klart og veldig tydelig, og har en sånn fin ro i stemmen - ah, jeg elsker å tolke deg!

– Så hyggelig å høre, jeg må innrømme at jeg har ikke tenkt på den siden tidligere, men det skal jeg jammen gjøre, sier Stoltenberg.

Blir kjent igjen på stemmen

Videoene ses av mange tusen innvandrere på nettet, og tolkene har nærmest blitt kjendiser blant sine landsmenn.

– Alle kjenner igjen stemmen min, men jeg er jo ikke deg, sier Kulmyie til statsministeren.

– Jeg hadde en polsk maler hos meg, og etter å ha snakket med meg sier han: «Er ikke du den stemmen som er på regjeringens hjemmeside?» forteller Godlewska.

Hun er beæret, og nesten rørt over å være den polske utgaven av Erna Solberg.

– Sammenlignet med statsoverhoder i Polen, snakker vår Erna mer til folket og ikke over hodet på oss, og jeg gjør alt jeg kan for å overføre samme stemningen til minoritetsbefolkningen fra Polen som er her, sier hun.

– Vi er veldig bevisste på vårt samfunnsansvar, vi vet jo at det er veldig mange som går inn og ser på disse videoene, og da er det veldig viktig at budskapet formidles på en ekte, ærlig og troverdig måte, sier den tyrkiske tolken Caglayan.

Banebrytende

Tolkene får tilsendt teksten fra de ulike deltagerne på pressekonferansen, oversetter dem i full fart og «dubber» sendingen i lydstudio i Nydalen. Videoen er klare til publisering samme dag som pressekonferansen holdes.

Det ble fart på tolkningen av koronanyheter etter at regjeringen fikk kritikk for mangelfull informasjon til innvandrere.

– Ekspertgruppen som så på smitten i innvandrermiljøet kom med klare tilbakemeldinger om at vi nådde ikke ut med informasjon, og etter det har vi brukt veldig mye mer ressurser til simultantolk, sier Melby.

– Vi kan jo bekrefte at det var kaos. En del av befolkningen hadde ikke forstått budskapet, og andre ble irriterte på dem, sier Kulmyie.

Den omfattende simultanoversetting av koronanyheter er unikt i europeisk sammenheng.

– Det er banebrytende og morsomt å være med på, sier Eremias Negassie, som dubber til tigrinja.