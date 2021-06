Mancini-grepene som tok Italia fra VM-flopp til gullutfordrer i EM

Etter to seiere og imponerende spill hittil i EM, er optimismen tilbake rundt det italienske landslaget.

Det er kanskje ikke så rart.

Under Roberto Mancini har Italia blitt et mektig imponerende landslag. På de siste 29 landskampene har ikke Italia tapt en eneste gang. De siste ti kampene har de ikke engang sluppet inn et eneste mål.

Kontrastene er enorme til da fotballstoltheten fikk seg en voldsom knekk i 2018 da landet ikke klarte å kvalifisere seg til VM. I playoff-finalen ble Sverige til slutt for sterke og for første gang siden 1958 gikk et VM at stabelen uten Italia.

– Dette er Italias største sportslige katastrofe på 60 år, uttalte tidligere borgermester i Roma, Walter Veltroni, ifølge RAI Radio 1.

I hjemlandet var man i sjokk. Samtidig krevde nederlaget samling i bånn.

– Etter at de ikke klarte å kvalifisere seg til VM, ble det en generell oppvask i hele Italia. Blant annet ble det veldig stort fokus på at man måtte gi italienske spillere mer spilletid i serien, rett og slett fordi det ville være med på å sikre framtiden til landslaget, sier sportskommentator i TV 2, Mina Finstad Berg.

Hun har i en årrekke fulgt italiensk fotball tett, og er ikke i tvil om at det italienske landslaget har fått en renessanse under Robert Mancinis ledelse.

– Tallene Mancini og Italia har levert er jo helt vanvittige. Men ikke bare har Mancini skapt et italiensk landslag som er vanskelig å slå, men det er jo et sprudlende offensivt lag også. Begeistringen strekker seg nå også utenfor landegrensene, der han har fått hele Europa til å få sansen for Italia. Slik har det ikke alltid vært for fotballromantikerne, sier hun.

VANT MED CITY: Roberto Mancini vil for alltid bli husket blant Manchester City-fansen som mannen som fikk sørget for at klubben vant ligaen i 2012 for første gang på 54 år.

Hadde ikke spilt ett minutt i serien - fikk sjansen på landslaget

Mannen som fikk ansvaret med å gjenreise fotballstoltheten til Italia var Roberto Mancini. Med en fortid i klubber som Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray var det en mann med en voldsom CV som tok over landslaget.

Men løsningen til ringreven Roberto Mancini var ikke å satse på rutine og folk som hadde vært i krigen før.



Mancini gikk motsatt vei.

I sin første landslagstropp tok han blant annet ut åtte spillere som ikke hadde spilt en eneste landskamp, blant dem 17 år gamle Pietro Pellegri og 19 år gamle Nicolo Zaniolo. Den gang da hadde han ikke engang debutert i italiensk Serie A.

– Bruken av italienske spillere har aldri vært så lav i Serie A. Så vi må finne på noe nytt, og det er derfor jeg har tatt ut denne troppen, har Mancini selv forklart ifølge Reuters.

I ettertid hylles satsingen til Mancini av spillerne. Roma-spilleren Leonardo Spinazzola tilskriver mye av snuoperasjonen til treneren.

– Jeg liker atmosfæren han har utviklet i laget og hva de yngste spillerne har klart å oppnå i løpet av så kort tid, sier Spinazzola til Uefa.

Han forklarer Mancini som en mann som gir spillerne selvtillit.

– Han har en veldig spesifikk spillefilosofi. Han overfører en følelse av ro til spillerne, spesielt de yngre. Han gir ro og selvtillit, mener Spinazzola.

La vekk kontringsfotballen

Ikke bare gjorde Roberto Mancini det klart at han skulle satse på yngre spillere. Den rutinerte treneren gikk også kjapt vekk fra en spillestil som i årtier hadde blitt forbundet med Italia. En litt kjedelig kontringsfotball ble byttet ut med en mer offensiv, ballbesittende stil.

– Det stridet mot tradisjonen, men etter å ikke kvalifisert seg for VM kunne Mancini trolig gjort hva som helst fordi det var et skikkelig bunnpunkt, sier den italienske midtbanelegenden Roberto Di Matteo ifølge BBC.

Ifølge Chelsea-helten samlet det fansen.

– Det har blitt veldig bra mottatt blant fansen. Alle spillerne til Italia er nå trygge med ballen og spiller i klubber som gjør det samme, så det var rett måte å gjøre det på, sier han.



Også spillerne har sansen for sjefen.

– Med Mancini ved roret har vi fått tilbake entusiasmen og gleden ved å spille fotball, sa forsvarer Leonardo Bonucci nylig.

Roberto Mancini understreker at Italia skal fortsette å spille underholdende fotball fremover.

– Vi er et lag som hele tiden ønsker å spille god fotball. Noen ganger går det ikke, og noen ganger vinner vi uten å fortjene det. Men det har likevel vært vår filosofi de siste årene og det har bidratt til å gi oss noen positive resultater. Så vi skal fortsette på den måten, sier han til Uefa.

Vil revansjere egen landslagskarriere

Selv endte Mancini - som på klubbnivå spilte for Bologna, Samdoria og Lazio - på 36 landskamper.



Men i ettertid har Mancini følt på at han aldri vant noe med landslaget. Det var motivasjon da han tok over landet.

– Jeg tok jobben fordi hele livet mitt har vært en utfordring. Jeg følte et kall for å gjøre opp at jeg aldri vant noe med landslaget som spiller, tross kvalitetene jeg hadde, sier den tidligere Sampdoria-stjernen til RAI, nylig gjengitt av VG.

Nå har 56-åringen i alle fall gjort at Italia igjen har et landslag de kan være stolt av. Og der Italia ikke var med i VM i 2018, lever i alle fall håpet om at Italia igjen kan gå til topps.

Italia er kanskje ikke den største favoritten, men er definitivt blant outsiderne.

– Det ser ut som om Roberto Mancini fungerer ekstremt godt i rollen som landslagssjef. Samtidig hadde jo Mancini på en måte et godt utgangspunkt: Det kunne jo ikke gå verre for Italia, sier Mina Finstad Berg.

Samtidig er det nok liten tvil om at suksessen har betydd mye for Mancini personlig også. Flere har påpekt at managerkarrieren til Roberto Mancini ikke akkurat hadde en stigende kurve da han tok over landet sitt. Hans to siste klubber på klubbnivå var Galatasaray og Zenit i Russland.

– Det så ut som om tiden hans som trener i ledende trener i toppligaen var over. Men Italia trengte Mancini og han trengte Italia, sier fotballskribenten James Horncastle til BBC.