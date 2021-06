Full jubel når han vinner den elleville premien

200 svært ivrige fotballbarn deltar denne helgen på Joshua Kings fotballskole på Stovner.

Lørdag vant én av de fotballglade deltakerne på fotballskolen en svært gjev premie, nemlig en fotballsko brukt og signert av Manchester United-stjernen Paul Pogba.

Se den elleville premieutdelingen i videovinduet øverst i saken!

– Jeg har ingen ord! Jeg ble skikkelig, skikkelig glad, tusen takk! Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med den. Jeg skal i hvert fall vise den til moren min og broren min, sier den heldige vinneren, Essey Berhe.

Han har Paul Pogba som favoritt-spiller og Manchester United som favoritt-lag og forteller at skoen nå skal få en spesiell plass på gutterommet.

– Jeg vil bare si tusen takk til Pogba også! Broren min begynte å følge Pogba da jeg var liten, så begynte jeg å like ham også. Han er skikkelig god spiller som jeg elsker å se på, sier Berhe, som gleder seg stort over å være tilstede på Joshua Kings fotballskole.

– Jeg er utrolig glad for å være her. Jeg har fått nye venner og kost meg vedig mye, sier han.

Mannen bak fotballskolen, Joshua King forklarer hvordan den signerte Pogba-skoen endte i Berhes hender.

– Vi har noen premier til barna. Jeg har noen kompiser som er store stjerner i England. De har donert noen signerte objekter til prosjektet, forklarer Joshua King, som forsikrer om at den signerte Pogba-skoen er ekte vare:

– Jeg var hjemme hos ham og han signerte skoen foran øynene mine. Den er absolutt er ikke fake, sier King.

Denne helgen arrangerer han Joshua King Football Academy for barn på Stovner. Fotballskolen er et gratis tilbud til barn og unge i bydelen, etter initiativ og finansiering fra landslagsprofilen selv.

– Det har vært helt fantastisk og meget godt oppmøte. Det er 200 barn her, og jeg håper det blir enda flere til neste år, sier han.

Fotballskolen ble fulltegnet på syv minutter. King mener det beviser at det er et behov for et gratis tilbud til barn som ønsker å drive aktivitet.

– Jeg har ment hele tiden at fotball er for dyrt for barn i Norge. Jeg synes ikke barn skal måtte betale penger for å prøve å oppnå drømmen sin. Hvis et barn har foreldre som ikke har råd til å bli sendt på fotballskole, kan de falle bort fra idretten og drive andre ting. Derfor synes jeg fotball skal være så billig som mulig, sier King.