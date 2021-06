Ingebrigtsens argeste rival ikke til OL: – Tror ikke Jakob jubler over det

Det er NRK som melder at Ingebrigtsen har tapt elleve strake ganger. Lørdag publiserte Det kenyanske friidrettsforbundet listen over utøvere som skal til Tokyo på Twitter , og der var ikke Cheruiyot på listen.

25-åringen vant VM-gull på 1500-meter i Doha i 2019 og har også VM-sølv fra London i 2017. Han har vært Ingebrigtsens største konkurrent de siste årene og har bare tapt tre løp siden 2018.

– Vært best

Kenyaneren ble nummer fire i det kenyanske uttaket lørdag, noe som ikke holdt. Ingen nasjoner har med flere enn tre utøvere, og siden Cheruiyot ble nummer fire, blir han ikke å se i Tokyo om en måneds tid.

– Han har vært best, det er ikke mer å si om det. Han har vunnet alt. Men jeg tror ikke Jakob jubler over det. Han vil slå alle. Nå får han konkurrere mot dem som står på startstreken, sier toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik til VG.

– Litt enklere

– Det er en stor overraskelse. Han åpnet jo bra. Han gjorde en fin sesongåpning til tross for at han har hatt litt skadeproblematikk og ikke fått forberedt seg tilsynelatende helt optimalt. Så gjorde han et bra løp i Diamond League i Doha tidligere i vår, og så ut til å være litt tilbake på sporet, sier NRKs friidrettsekspert og tidligere OL-gullvinner Vebjørn Rodal.

Nå er det én konkurrent mindre for 20-åringen som har europarekord på både 1500- og 5000 meter.

– Det gjør veien til et eventuelt OL-gull for Jakob litt enklere, sier Rodal.

(©NTB)