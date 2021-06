Frankrike rystet av Ungarn: – For et skred av følelser

Ungarn 1-1 Frankrike

Se alle scoringene og jubelscenene etter Ungarns mål øverst!

De franske stjernene tok en solid seier mot Tyskland i første kamp i fotball-EMs gruppe F og «Les Bleus» skulle forsøke på det samme mot Ungarn i Budapest lørdag.

Foran 67.000 tilskuere på Puskás Arena gikk det imidlertid ikke etter planen for de regjerende verdensmestrene. På overtid i førsteomgang, etter et solid fransk overtak, var det Ungarn som tok en sjokkledelse.

Attila Fiola sendte hjemmepublikumet til himmels med sin 1-0-scoring.

– For noen bilder, for en stemning, for et trykk og for en fotball av Ungarn, kommenterte Nils Johan Semb.

– Du verden for et skred av følelser, la TV 2s kommentator Endre Olav Osnes til.

Etter pause utlignet Antoine Griezmann for Frankrike etter et flott forarbeid av Kylian Mbappé. Flere mål ble det ikke i Budapest og dermed er «dødens gruppe» vidåpen før Portugal og Tyskland barker sammen senere lørdag.

– Det var en tøff kamp for oss. Med så mange supportere må vi innrømme at vi hadde mistet vanene våre rundt å spille foran fulle tribuner. Vi klarte ikke høre hverandre. Det var veldig varmt, sa Frankrikes målscorer Antoine Griezmann til beIN Sports etter kampen.

Eric Abidal, som spilt på Frankrikes landslag fra 2004 til 2013, var ikke imponert over sine landsmenn.

– Man forventer en seier til Frankrike før kampen, men det var ikke en enkel kamp, sa han til BBC.

– Normalt er ikke dette et godt resultat for Frankrike, la Abidal til.

Fransk overtak: – Nesten dårlig gjort å ikke score

Kampens første store målsjanse kom etter 14 minutter. Karim Benzema hamret til mot mål og Ungarn-målvakt Péter Gulácsi måtte gi retur. Der ventet Antoine Griezmann, men Frankrikes nummer sju skjøt midt på keeper enda store deler av målet var åpent. Heldigvis for Barcelona-spilleren var han allerede avvinket for offside.

Tre minutter senere headet Kylian Mbappé like utenfor etter et presist innlegg fra Lucas Digne.

Etter en innlagt drikkepause, der en Ungarn-kapteinen Ádám Szalai måtte kaste inn håndkledet, fant Griezmann Mbappé med en høy gjennombruddspasning. PSG-angriperen la igjen til Benzema på særdeles elegant vis med utsiden av foten, men Real Madrid-spissen traff svært dårlig på halvvolley og avslutningen gikk utenfor.

– Det er nesten dårlig gjort å ikke score etter det innlegget fra Mbappé, sa TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Tieren til Didier Deschamps lag fortsatte å herje med Ungarn-forsvarerne, men målet uteble for de franske.

I stedet sjokkerte hjemmelaget de regjerende verdensmesterne på overtid i førsteomgang. Attila Fiola sendte publikum til himmels med en velplassert avslutning ned til høyre for Hugo Lloris.

– Varane kommer på etterskudd. Det er et bilde av omgangen. Frankrike har vært det beste laget, hatt fire målsjanser, men man har latt seg imponere av ungarernes enorme arbeidsinnsats, kommenterte Semb.

1-0 til pause.

Stolpetreff og utligning

Etter hvilen måtte Frankrike dermed slå tilbake. Paul Pogba testet skuddfoten kjapt ved to anledninger like eter pause, men mål ble det ikke og Manchester United-spilleren slo i gresset.

Frankrike-trener Deschamps tok grep. Midtbanespiller Adrien Rabiot ble byttet ut for angriper Ousmane Dembélé og innbytteren ble umiddelbart involvert. Den driblesterke vingen dro seg vekk fra sine oppasser og klinket et skudd i stolpen rett før timen var spilt.

Målet kom til slutt for Frankrike. Et langt utspill fra Hugo Lloris ble snappet opp av Mbappé etter at Ungarn-forsvarerne lot ballen sprette. Fra dødlinjen la han inn til Griezmann som kontant satte inn 1-1 etter 66 minutter.

– Det er virkelig effektiv fotball. Der er Griezmann naturligvis effektiv når han får den muligheten der, kommenterte Semb.

Målet ble også kampens siste . Frankrike står dermed med fire poeng i gruppe F, mens Ungarn nå har ett. De franske stjernene møter Portugal i siste kamp i gruppespillet, mens Ungarn møter Tyskland i den avgjørende kampen.