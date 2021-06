Tre til sykehus etter ulykke på E18

To voksne og et barn er kjørt til sykehus etter en ulykke på E18 lørdag ettermiddag.

Totalt var fem personer involvert i ulykken som skjedde like i sydgående løp, like nord for Kopstad på E18 i Sande.

– Ulykken skjedde der hvor det nå er omkjøring i forbindelse med bygging av vei, men hendelsesforløpet er ukjent, opplyser operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud til TV 2.

– Fem personer involvert i ulykken. Tre av dem er kjørt til sykehus, sier operasjonslederen.

Ifølge Johnsrud er det ikke mistanke om alvorlige skader. Politiet fikk melding om hendelsen 12.38.

Et lite stykke unna ble det nesten samtidig meldt om en annen ulykke. Da ved avkjøringsrampen sydover ved Kopstadkrysset.

Her skal en bil ha kjørt i midtdeleren, og føreren av bilen ble sjekket av ambulansepersonell på stedet.

Det er lange køer i området som følge av de to ulykkene.

