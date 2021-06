Ble ikke akseptert av Jackson-familien: – Homofili er veldig tabu

Som datter av avdøde Michael Jackson har Paris Jackson har hatt en mer offentlig oppvekst enn de fleste.

I et nylig intervju med Willow Smith for «Red Table Talk», åpner hun opp om livet bak rampelyset.

– Jeg var pappas lille jente, forteller Paris Jackson om forholdet til faren.

Levde under sterk religiøs tro

Smith og Jackson, som har kjent hverandre siden de var små, deler erfaringer og snakker åpent om egen seksualitet under intervjuet.

I FARENS FOTSPOR: Paris Jackson jobber også som artist og tror faren ville vært stolt. Her under intervjuet med Willow Smith. Foto: AP / NTB

Smith har i en tidligere «Red Table Talk» vært åpen om at hun er polyamorøs, som vil si at man ikke ønsker å leve i lukkede monogame relasjoner, men at man er åpen for å ha et forhold til flere.

Som 14-åring kom Paris ut som homofil, men fortalte i et intervju at hun ikke liker å definere sin seksualitet. I et tidligere intervju har hun fortalt at hun har vært i flere forhold med jenter enn med gutter.

23 åringen forteller nå at det var svært problematisk å vokse opp i rampelyset som ung, spesielt etter at hun fortalte at hun var homofil.

– Jeg følte meg veldig alene på den tiden, forteller hun i intervjuet med Smith.

Ble ikke akseptert

Etter farens død i 2009 overtok moren til Michael Jackson, Katherin Jackson, foreldreretten til Paris og hennes to brødre, Prince (24) og Bigi (19).

Søsknene gikk fra en tid hvor de reiste verden rundt med faren, til å starte et mer vanlig liv under bestemorens strenge tro som Jehovas vitne, som er et kristent religiøst trossamfunn.

På spørsmålet om familien var støttende da Paris Jackson sto frem som homofil, forteller 23-åringen at hun ikke mottok lik aksept fra alle.

BESTEMOR: Paris Jackson sammen med bestemoren Katherine Jackson under minnestunden til faren i 2009. Foto: Kevin Mazur/AFP

– Jeg snakker åpent om det til noen i familien og noen snakker jeg ikke med, forteller hun og fortsetter:

– Jeg prøver fortsatt å finne ut av det. Familien min er veldig religiøse og homofili er veldig tabu, så de liker ikke å snakke om det, det er egentlig ikke akseptert.

Videre forteller Jackson ar hun respekterer familien, og ønsker ikke at temaet om seksualitet skal ødelegge forholdet.

– Jeg har kommet til et punkt hvor jeg har kjærlighet og respekt for familien min og deres tro, kultur og religion. Hvis jeg forventer at de skal sette alt det til side så jeg kan føle meg aksepter, kan de forventningene skade meg, forteller hun.

Vokste opp uten en mor

Under intervjuet åpner også Paris opp om forhold til moren, Debbie Rowe, som var gift med Michael Jackson fra 1996-1999.

Rowe og Jackson fikk to barn, Paris og broren Prince.

Moren til Paris, Debbie Rowe, var barndomsvenn av Michael Jackson. I senere år giftet paret seg og fikk to barn. Foto: REUTERS/Aaron Lambert

Etter skilsmissen ga Rowe opp foreldreretten til barna, men Paris tok opp kontakten med moren igjen som 15-åring.

– Det er kult å bli kjent med henne å se hvor like vi er. Vi ligner veldig, forteller hun.

Jackson forteller videre i intervjuet at hun har et nært forhold til sine to brødre, og at de var veldig støttende under tiden hvor hun kom ut som homofil.

– Vi er der for hverandre. De har alltid vært veldig støttende, forteller hun.