Selv om stadig flere kjøper elbil, er det ikke slik at den yngre garde har glemt bensinmotoren. Rundt om i landet lever miljøet for entusiastbiler, gjerne med store V8-motorer, i beste velgående.

Et godt eksempel på det finner du i Stryn. Her bor Helge Veum Stølen (22), som har arvet bilinteressen fra sin far. Som niåring var han blant annet til stede på en motorfestival i lokalområdet – der han fikk se en helt rå Ford Mustang burne og spinne så røyken lå tykk over Vestlands-bygda.

Så snart 22-åringen begynte å jobbe, og fikk sine egne penger, havnet den barske amcaren på ønskelista. Og for tre år siden kjøpte han den.

– Det er litt spesielt at jeg nå eier bilen jeg sto og kikket på som niåring. Da den kom for salg, var jeg fast bestemt på at den skulle bli min.

Vi kan røpe at det har ikke blitt noen mindre svidd gummi, etter at den tok turen fra Skjåk til Stryn.

Tok to priser

Nylig deltok Veum Stølen på drive out-tur, arrangert av Vestfold Cutoms. Da stroppet han Mustangen på bilhengeren og dro avgårde til Gol. Her var samlingspunktet for arrangementet – men det ble kjøring både gjennom Lærdal, Leikanger, Vik, Aurland og Flom. Dessuten var litt herjing på flystripa på Dagali del av programmet. Og der fikk Mustangen virkelig satt fyr på adrenalinet.

– Jeg reiser en del rundt på ulike meets og motorfestivaler. Er det burning eller spinnekonkurranser, så dukker jeg gjerne opp. Jeg vil jo holde tradisjonen i hevd.

Mustangen til Helge Veum Stølen mens den gjør det den gjør best: Svir gummi! Foto: LARS NERBO LIFE OF LARS AS

– Politiet synes den bråker litt

Du kan spørre samtlige av de over 70 deltakerne som var med på turen til Vestfold Customs, og alle vil kunne bekrefte at bilen fortsatt kan spinne, burne og lage lyd.

Det ble to premier på den spreke 1969-modellen i forbindelse med turen: Beste oldtimer og Lound and Clear-prisene gikk til stryningen.

– De fleste jeg prater med er positive til bilen, og liker at også de yngre generasjonene fortsetter med gamle biler. Politiet synes den bråker litt, men det var jo ikke noen støykrav på den tiden ...

Turen med Vestfold Customs sørget for at fergen mellom Hella og Dragsvik ble litt mer fargerik enn vanlig. Mustangen fremst til venstre.

Fire-fem sett med bakdekk

Ikke overraskende er Mustangen sommerbilen. Til vanlig har Veum Stølen en Nissan Navara som er breddet og har ekstra store hjul. Den gjør nytten som trekkbil, hvis Mustangen skal på litt lengre turer.

– Nå har vi vært på turer med deg et par ganger, og føler vi må spørre: Hvordan er det med dekkbudsjettet ditt egentlig?

– Hehe, joda, det går litt penger til dekk. I snitt bruker jeg nok fire-fem sett med bakdekk på en sommer. Men sånn får det bare bli.

Bygd om fra automat til manuell

For det meste skrur og fikser eieren på bilen selv. Den har en 351-kubikk V8-motor som yter rundt 400 hestekrefter. Forrige eier bygget om fra automatgir til manuell – og understellet er stivet av og senket.

– Det meste er byttet og oppgradert. Men interiøret er ganske standard – bortsett fra noen ekstra instrumenter. Men de har jeg forsøkt å sette inn så det ser fornuftig ut, fortsetter 22-åringen.

Nedre del av bakskjermen bærer noe preg av spinningen på flyplassen. Men sånn skal det selvsagt være på en slik bil ...

Elbil ...

Vi må naturligvis høre hva en 22-åring med en buldrende amcar og en dieseldrevet pickup tenker om elbil:

– De har vel kommet for å bli, de. I alle fall i byene, tror jeg det fungerer fint. Men for min del er det ikke aktuelt med det første. Jeg har i alle fall ikke sett noe som frister innenfor mitt budsjett.

Det ligger med andre ord an til å bli Mustang i overskuelig framtid, også.

Kanskje står det en niåring på et treff bilen er med og tenker: "Den bilen skal jeg kjøpe når jeg blir stor".

