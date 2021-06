Melby advarer mot Sp-topp som oljeminister i en rødgrønn regjering

I sin tale til Venstres landsmøte lørdag sa Melby at klimaet ikke tåler et regjeringsskifte.

– Det blir ikke grønn politikk i et energidepartement hvis Senterpartiet og Ola Borten Moe flytter inn som oljeminister, advarte Melby.

Hun viste til den siste oppsiktsvekkende rapporten fra det internasjonale energibyrået (IEA) som konkluderer med at det ikke trengs noen nye olje- og gassfelt etter 2021.

– Er det noen av dere som tror en regjering dominert av Ap og Sp vil ta den rapporten på alvor? Det tror ikke jeg. Hvis opposisjonen vinner valget har MDG alt nå plassert seg på gangen uten påvirkning, og får Senterpartiet oppfylt drømmen om å holde SV ute av regjeringskontorene, vil det ikke være et eneste parti i regjering til å tale naturens og klimaets sak, påstod Melby.

Venstre-lederen har ingen tro på at SV og MDG vil være garantister for at Norge skal kutte oljeproduksjonen og nå klimamålene.

– Jeg ser store ord og grønne løfter fra SV og MDG, men jeg ser samtidig at de partiene de vil samarbeide med, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, heller slår seg sammen med Frp for å reversere klima- og miljøseirene Venstre har vunnet, sa Melby i talen.

Kritisterte Vedum

Melby gikk også til hardt angrep på Senterpartiets partileder, som takket ja til å bli statsministerkandidat på Sps landsmøte.

Hun anklager Vedum for å være splittende.

– Jeg ser statsministerkandidat Trygve Slagsvold Vedum snakke ned byene og skape konflikter mellom by og land, sa Melby.

Hun slaktet samtidig 100 dagers planen Ap-leder Jonas Gahr Støre lanserte nettopp for hvordan Ap vil styre Norge.

– Å se den planen var som å våkne opp for åtte år siden, med den samme gamle Ap-politikk som ikke kutter klimautslipp, som ikke får folk i jobb, og som ikke engang nevner natur og miljø.

Melby fortalte partiets landsstyret at planen gir henne et flashback til 2013.

– For det er som i filmen Groundhog Day med Bill Murray, som gjenopplever den samme dagen om og om igjen, bare at her er det grå Ap-politikk som gjentas og gjentas. Dagen etter utsatte Støre planen og innrømmet at de ikke ville greie å gjennomføre den på hundre dager. Det synes jeg er helt greit, de må gjerne utsette den fire år til spør du meg.