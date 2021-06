Tjelmeland bekreftet som ny Start-trener

Som TV 2 kunne melde allerede på tirsdag, har Start ansatt Sinde Tjelmeland som ny hovedtrener. Det bekrefter klubben nå på sine nettsider.

– Sindre er et av de største unge trenertalentene i Norge. Vi gleder oss veldig til å ta ham imot i IK Start, sier Start-styreleder Andreas Nielsen i en kommentar.

Den unge hovedtreneren rakk å trene Ull/Kisa i kun fem kamper før han ble klar for Start. Tjelmeland forsikrer Start-fansen om at de ikke trenger å uroe seg for at han forlater Start like raskt.

– Det tror jeg ikke man skal være bekymret for. Timingen får ikke jeg gjort noe med. Tilbudet med å ta over en såpass stor klubb kom før jeg hadde forventet at det skulle komme. Jeg har ingen problemer med å forstå at det vekker reaksjoner. Det er trist og kjedelig, men ingenting jeg får gjort noe med. Jeg måtte stille meg spørsmålet om dette var noe jeg hadde lyst til og om jeg følte at jeg kan lykkes med Start. Svaret mitt var at det kan jeg, sier Tjelmeland til Fædrelandsvennen.

Start opplyser ikke hvor lang kontrakt Tjelmeland har signert med klubben, men ifølge lokalavsien strekker kontrakten seg ut 2024.

Tidligere har Tjelmeland bakgrunn fra Åsane hvor han har vært assistenttrener.

– Det er en trener som tar med seg ting fra Morten Røssland og Kjetil Knutsen. Han tar med seg en veldig ballspillende stil, litt som Åsane. Han er utrolig engasjert trener og er godt likt av spillerne han jobber med. Samtidig har en en evne til å være sjef når det trengs, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om Tjelmeland tirsdag, og la til:

– Han er en sånn trenerype som kan være spennende på Sørlandet. Det er et tøft og spennende valg av Start.

Allerede onsdag meldte Ull/Kisa at Tjelmeland ikke ville lede laget i fredagens kamp mot nettopp Start, som endte med 3-1-seier til Ull/Kisa.

Joey Hardarson fikk sparken tidligere denne uka. Islendingen som fikk trenerjobben i 2019 og har vært i sjefsstolen i sørlandsklubben i to år, hadde kontrakt ut inneværende sesong. I to år før det hadde han vært assistent i Start.

Lørdag meldte også Start at sportslig leder Alf Roar Håland har sagt opp sin stilling. Han har seks måneders oppsigelsestid og vil gå over i en rolle som sportslig rådgiver i klubben ut året.

(©NTB)