Liverpool-stjernen hater moderne fotball: – Vi ser mindre magi

Thiago Alcantara har fått en rufsete EM-start med sitt spanske landslag, som bare fikk med seg ett poeng fra åpningskampen mot Sverige.

I et intervju med den britiske avisen The Guardian før Spania ønsker å slå tilbake mot Polen lørdag, kommer Thiago med oppsiktsvekkende uttalelser.

– Jeg har den «hater moderne fotball»-mentaliteten. Jeg har en mer tradisjonell holdning, sier Thiago i intervjuet.

30-åringen er nemlig ikke blant dem som lar seg begeistre over at teknologiske nyvinninger gjør sitt inntog på fotballbanen.

– Jeg har alltid vært imot VAR og mener det er et eksempel på at fotballen mister litt av sin egenart, sier han og utdyper:

– Både spillere og dommere gjør feil på fotballbanen. Det er en del av sjarmen. Videodømming fjerner noe av det mytiske. I tillegg er det slik at når man nå scorer mål - selv på et vakkert langskudd, så er man avventende. Man blir stående og være usikker på om det kanskje kan ha vært en offside eller et frispark i det oppbyggende spillet.

Liverpools 30 år gamle midtbanespiller sier fotballen er i ferd med å miste litt av sin magi etter hvert som spillerne blir hurtigere og sterkere, og forklarer hvorfor:

– Vi ser mindre magi og mindre fantasi. Spillerne gjør mer og er hurtigere. Det er ikke behov for å drible, fordi man kan løpe. Den klassiske tier-rollen er i ferd med å forsvinne, sier Thiago.

– Spillerne er mer velutviklet på alle måter. Man mister de spillerne som er annerledes, dem som «puster» og som var raske i hodet fremfor i beina. Playmakeren som var langsommere, men hadde en fantastisk teknikk, får ikke muligheten til å vende spillet lengre. Det er som med alt annet, fotballen utvikler seg konstant, sier han.

I intervjuet får 30-åringen også spørsmål om hvordan koronapandemien har påvirket fotballen. Da svarer Thiago at den kan ha hatt en utviklende virkning, og at spillerne kommuniserer bedre med treneren underveis i kampen.

I tillegg har de fleste ligaer økt fra tre til fem bytter.

– Flere bytter gjør at de lagene som presser gjennom hele kampen, kan gjøre det med enda høyere intensitet. I tillegg kan lagene som forsvarer seg i 90 minutter gjøre det med større kraft mot slutten. Det kan ha hatt en utviklende effekt på spillet, sier Spania-spillleren.

Sammen med sitt landslag møter han Polen til deres andre EM-kamp klokken 21 lørdag kveld. Da står Thiago på motsatt banehalvdel som Robert Lewandowski, som han var lagkamerat med gjennom en årrekke i Bayern München.

– Vi tilbragte seks fantastiske år sammen og jeg skal snakke med ham før kveldens kamp. Det aller vakreste med fotballen er de vennene man får underveis, sier Thiago som fullroser den polske målmaskinen:

– Han scorer 30 mål i året, men fortsetter å trene på det han kan bli bedre på, og perfeksjonere det han er god på. Jeg mener det er urettferdig at det ikke ble delt ut Ballon d’Or i fjor, for da hadde han fått den, slår han fast.