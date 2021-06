Klør seg i hodet over ny feriepengeordning

Arbeidstilsynet er midt i høysesongen for spørsmål om ferie og feriepenger. I år har spesialordningen for de permitterte ført til mange spørsmål.

– Det har vært flere spørsmål enn vanlig om ferieavvikling under permittering. Mange arbeidstakere ble permittert i fjor, og noen er det fortsatt, sier Vigleik Aas, som er leder for svartjenesten til Arbeidstilsynet.

Han sier at regler som handler om du skal og om du kan avvikle ferien din mens du er permittert, kan oppleves litt komplisert. Her er det en del som har blingset. Ja, ferieloven gjelder også når arbeidstaker er permittert, og du kan bli pålagt å avvikle planlagt ferie. Feriedager teller ikke med som permitteringstid.

Det som er spesielt i år under koronapandemien, er at det er kommet en spesialordning for dem som er permittert og som får dagpenger som arbeidsledig.

– Her har myndighetene kommet med en spesialordning i forbindelse med korona. Det er nå Nav som administrer denne ordningen, forklarer Aas.

Beregningen av hvordan ferie beregnes for deltidsansatte, kan også skape diskusjoner. Her fungerer brøkregningen. Hvis du har full stilling, har du krav på minimum 25 dager og tilsvarende færre dager jo mindre prosentstilling du har. Arbeidstilsynet forteller at det er noen som misforstår her.

– Si at du har en 50 prosentstilling og har avtale om 2,5 dager i uka, så kan du ikke ta ferie bare 2,5 dager i uka, og dermed få ti uker ferie.

Komplisert

Arbeidstilsynet hjelper både ansatte og arbeidsgiver med mange av spørsmålene knyttet til arbeidslivet.

– Det er bare å ta kontakt hvis man lurer på noe. Det aller meste vi har av regelverk, er godt forklart på nettsiden vår. Jeg anbefaler sterkt å bruke den og lese seg opp om det som står der, sier sjefen for svartjenesten.

Han legger til at de som fortsatt skulle lure på noe, er hjertelig velkommen til å ta kontakt med Arbeidstilsynet, som har svartjeneste på chat og telefon.

– Feriepenger er jo noe som opptar mange, og vi får en del spørsmål om dette. Det kan være et signal om at regelverket er litt komplisert på enkelte punkter og vanskelig å forstå.

Feriepenger tjenes opp året før du skal ta ut ferie. Hvis du ikke har jobbet året før, har du likevel krav på ferie, men da har du ikke rett til feriepenger.

– Norge har et regelverk der rettighetene for arbeidstakerne er godt beskyttet, bedre enn i de fleste andre land. Det å sørge for at du skal ha ferie er for å beskytte arbeidstakeren. Hvis du ikke jobbet i fjor, så kommer det kanskje som en overraskelse at ferien er ubetalt, sier han.

Ved utgangen av 2020 var det registrert over 2,7 millioner sysselsatte i Norge.

Feriepenger

Feriepengene dine beregnes av det du tjente i fjor. Den utgjør minimum 10,2 prosent av lønna du fikk. Hovedregelen er at du skal få feriepengene dine når du avvikler hovedferien din. Noen har avtale om høyere prosent, og de som er over 60 år, skal også ha en høyere prosent.

– De fleste arbeidstakere i landet er knyttet til en tariffavtale. Disse får normalt utbetalt feriepengene sine i juni. Det er uavhengig av når man egentlig avvikler hovedferien.

Dermed blir man også trukket lønn for all ferie i juni. Noen synes det er rart og spør om hvorfor det skal trekkes av lønn når man har jobbet. Men det er fordi ferie er ubetalt, og på et tidspunkt skal du avvikle den ferien, selv om du ble trukket i juni.

I juni er det for mange ansatte klart for feriepenger-Nirvana med en solid slump kroner på lønnskontoen.

– Grunnen til at man opplever at dette er så mye, er at 10,2 prosent av det du har opptjent i fjor, er mer enn en brutto månedslønn. I tillegg trekkes det ikke skatt av feriepengene, sier Aas.