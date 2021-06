Fotballryktene: – Manchester United har lagt inn bud på superstjernen

Helt øverst på Ole Gunnar Solskjærs ønskeliste står Jadon Sancho. Det melder The Mirror, som skriver at Manchester United har lagt inn et innledende bud på det engelske supertalentet.

Summen som er tilbudt skal være lavere enn Borussia Dortmunds ufravikelige prislapp på rundt regnet en milliard kroner, hvilket betyr at overgangen fortsatt er et stykke unna, selv om Sancho angivelig er enig med Manchester United om de personlige betingelsene, skriver avisen.

Den svenske juvelen Alexander Isak har nok imponert flere med sin teknikk gjennom Sveriges to første EM-kamper, deriblant flere europeiske storklubber. En av klubbene som nå har meldt seg på kampen om å sikre seg Real Sociedad-spillerens signatur, er Arsenal, skriver spanske AS.

Der kan Isak bli lagkamerat med Wales' 30 år gamle midtbanespiller Aaron Ramsey, som kan returnere til London-lage, skriver engelske Eurosport.

Harry Kane har gjort det klart overfor sine representanter at han er villig til å forlate Tottenham for å bli gjenforent med sin tidligere sjef, Mauricio Pichettino i Paris Saint-Germain, skrier fotballnettstedet 90min.

Der kan han bli lagkamerat med en annen Premier League-stjerne, skal en tro franske Le Parisien. Avisen skriver nemlig at PSG gjør et nytt fremstøt for å sikre seg Paul Pogba.

Flere ble nok imponert over Kieran Tierny da Skottland spilte uavgjort mot England fredag. Forsvarerens klubb, Arsenal har også latt seg overbevise over 25-åringen, og har blitt enig med ham om en kontraktsforlengelse, som skal signeres de kommende dagene, ifølge Football.London.

Manchester United har blitt skremt av de høye prisene som Madrid-klubbene Atlético og Real har satt på henholdsvis Kieran Trippier og Raphael Varene, og er tvilende til om de ønsker å punge ut for dem, melder ESPN.

Goal skriver at Varane, som også er koblet til blant andre Chelsea, ennå ikke har bestemt seg for hvilke klubb han ønsker å spille for.

Italias midtbanespiller Manuel Locatelli har hatt en forrykende start på EM. Nå skriver italiensk presse at 23-åringen er på vei til enn større klubb enn Sassuolo, men at Locatelli selv ignorerer skriveriene og fokuserer på Italias mesterskap, ifølge Goal.

Everton er på manager-jakt, og klubbledelsen skal ha en liste med åtte ulike kandidater som vurderes. De to øverste navnene på listen er Rafael Benitez og Nuno Espirito Santo, melder Sky Sports.

Samtidig jobber klubber for å forsterke spillerstallen og skal være nære ved å signere den 22 år gamle brasilianeren Matheus Nunes. Har er nå midtbanespiller i Sporting Lisboa, som skal kreve om lag 18 millioner pund for ham, skriver A Bola gjengitt av The Mail.

Jesse Lingard har fått et kraftig løft etter han ble utlånt til West Ham denne sesongen. Låneoppholdet har vært så vellykket at en permanent overgang virker å være en logisk løsning for alle parter. Football Insider skriver imidlertid at Lingard selv skal være med lunken til ideen og at The Hammers må bla opp en kraftig lønn for å lokke 28-åringen til å skrive under for dem.

Watford ønsker å kjøpe Arsenals Ainsley Maitland-Niles, skriver Mirror.