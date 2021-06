Forskere: Slik kan juliværet bli

– Det er mer sannsynlig at det blir varmere enn normalt i juli enn kaldere enn normalt, sier klimaforsker Erik W. Kolstad ved forskningsinstituttet Norce og Bjerknessenteret til TV 2.

Han leder senteret Climate Futures, der de hver måned lager et langtidsvarsel som blir brukt av partnere i ulike bransjer for å planlegge hvordan temperaturen og nedbøren kan bli.

Prognosene for temperatur og nedbør er basert på en statistisk modell som bruker historiske værobservasjoner fra de siste 28 årene.

Ifølge forskerne kan det se ut til at det blir varmere enn normalt i hele landet neste måned.

KRISE: Sommeren 2018 husker kanskje særlig bønder. Ifølge klimaforskere kan det se ut til at det ikke blir et nytt tørkeår i år, men trenden er uklar. Foto: Halvard Alvik / NTB

Opp til 50 prosent sjanse

Værvarselet er et sannsynlighetsvarsel, og de har regnet ut at det er mellom 33 og 50 prosent sannsynlighet for at det blir varmere enn normalt i sommermåneden.

NEDBØR: Det er en «svak indikasjon» på at juli kan bli noe tørrere enn normalt i deler av Sør-Norge Foto: SFE-prosjektet

I store deler av Sør-Europa er sannsynligheten enda høyere for at det blir varmere enn normalt. Ifølge forskerne er den mellom 50 og 67 prosent.

Det «indikerer at det blir varmere (relativt sett) i sør enn i nord i Europa», skriver forskerne.

Men de presiserer at Norge har blitt varmere de siste tiårene. Det betyr at sannsynligheten i 2021 for at juli kan bli varmere enn normalt er noe høyere enn det var i for eksempel 2000.

FORSKER: Erik Kolstad ved Norce, Norwegian Research Centre Foto: Andreas R. Graven

– Langtidsvarselet er basert på tilstanden per 1. juni, men det mer oppdaterte varslet indikerer at det skal bli varmere enn normalt i hele landet i neste uke, og at det deretter er god sannsynlighet for at det skal holde seg relativt varmt i noen uker, skriver forskerne.

Kan bli tørt, men ikke katastrofetørt

Mange husker kanskje sommeren 2018, hvor det var veldig varmt og tørt stort sett hele årstiden. Kanskje særlig bønder ser tilbake på året som en katastrofe. Svært lite nedbør gjorde at avlingene ble ødelagte, noe som førte til milliontap for mange.

Ifølge forskerne er det uklart hvor mye nedbør det kommer i juli, men det er en «svak indikasjon» på at juli kan bli noe tørrere enn normalt i deler av Sør-Norge.

Selv om det kan bli tørrere enn normalt, kan det se ut til at bøndene likevel ikke har noe å frykte.

– Det en lav sjanse for at juli i år blir som i 2018, sier Kolstad.

Slik kommer forskerne fram til varselet Varselet for juli under er et sannsynlighetsvarsel.

Forskerne bruker en referanseperiode fra 1993 til 2020, og så deler de alle julimånedene i perioden i tre like store grupper: «kaldere enn normalt», «som normalt» og «varmere enn normalt».

Sannsynligheten for at en gitt julimåned havner i hver av disse kategoriene er i utgangspunktet 1/3, eller 33%.

Dersom de modellene vi bruker angir at sannsynligheten for at juli havner i en viss gruppe er høyere enn 33%, betyr det altså at modellene indikerer at det er økt sannsynlighet for at temperaturen vil befinne seg i denne gruppen.

Ifølge forskerne er det mellom 33% og 50% for at det blir varmere enn normalt i Norge i juli.

De presiserer at Norge har blitt varmere i løpet av referanseperioden. Det betyr at sannsynligheten i 2021 for at juli skal havne i kategorien «varmere enn normalt» er noe høyere enn 33%

Det er vanskelig å konkludere om hvordan nedbøren blir. Årsaken er at det er over 33 prosent sannsynlighet for at det blir våtere enn normalt i noen av de samme områdene som det var over 33 prosent sannsynlig at skal bli tørrere enn normalt. Kilde: SFE

Ser samme trend

Vakthavende meteorolog Roar Teigen i StormGeo ser samme trend som klimaforsker Kolstad.

Teigen er enig med Kolstad om at det er vanskelig å si hvor mye nedbør som kommer. Han tror det blir et skiftende julivær.

– Det ser ut til at det blir litt over normalt med nedbør noen steder, og litt over normale temperaturer. Dette er det vi kanskje kan kalle en typisk norsk sommer, sier meteorologen.

– Jeg tror ikke at dette blir sommeren man ser tilbake på med kanonbra vær i mange dager, men heller den sommeren man må være takknemlig for fire dager med finvær, sier Teigen videre.

Han presiserer at det fortsatt er usikkert hvordan været blir, siden det er langt fram i tid.

– Juli skal ikke svartmales heller, sier Teigen.