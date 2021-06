Uganda med «total nedstenging» i 42 dager

President Yoweri Museveni har erklært en 42 dager lang «total nedstenging» for Ugandas 45 millioner innbyggere for å dempe spredningen av covid-19.

Innbyggerne er beordret til å holde seg hjemme, og kun kjøretøy med viktige varer eller syke personer får lov til å benytte veiene.

Landet registrerte fredag 11.704 nye smittetilfeller i uken som gikk. Det er den største økningen i uketallet som er registrert og bringer det samlede smittetallet opp i 67.215, ifølge Den afrikanske unions helseorganisasjon CDC.

Mangel på oksygen

Uganda har forsøkt å skaffe ekstra oksygen på grunn av den nye smittebølgen. Helseminister Monica Musenero sier til nyhetsbyrået DPA at det trengs minst 15.000 oksygentanker.

– Vi har bedt våre naboland om hjelp. Naboer bør hjelpe oss dersom de kan, fordi vi har en reell mangel, sier Musenero.

Smittsom mutant

Den svært smittsomme deltavarianten, som først ble oppdaget i India, sprer seg for tiden i Uganda og i 13 andre afrikanske land.

I et TV-intervju sa president Museveni at antall smittede har steget med over 1700 på mindre enn tre uker.

– Vi opplever veldig høye innleggelses- og dødstall for pasienter med Covid-19 i alle aldre, sa han.



Ifølge CDC er det registrert om lag 5,1 millioner smittetilfeller og 136.000 dødsfall knyttet til koronapandemien i Afrika. Det reelle tallet er trolig langt høyere.