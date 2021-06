To kvinner i Bergen nekter festforelegg – tar saken til retten

Smitteforskriften i Bergen blir nå prøvd i retten av to kvinner som nekter å godta foreleggene de fikk etter fest i november i fjor.

I november i fjor ble politiet varslet om en fest hjemme hos en 34-årig kvinne i Sandviken. Til sammen skal det ha vært 14 gjester til stede på festen, skriver Bergensavisen.

På dette tidspunktet var det en lokal smittevernforskrift i Bergen som forbød å samle mer enn fem personer i private hjem. Samtlige som var på festen fikk derfor forelegg av politiet, men den 34 år gamle verten og en 27 år gammel gjest vil ikke godta foreleggene på henholdsvis 10.000 og 5.000 kroner.

Derfor kommer straffesaken opp for retten, der det skal avgjøres om byrådets forskrift med besøksforbudet var gyldig. Didrik Rodarte fra Elden Advokatfirma AS forsvarer de to kvinnene.

– Grunnen til at vi tar dette til retten er at vi mener det en prinsipiell sak om hvilke minstekrav vi kan stille til byrådets forarbeid når de vedtar de strengeste inngrepene i personlig frihet siden krigen. Mine klienter skal ikke straffes for en ugyldig forskrift og ønsker en prøving av gyldigheten, sier han til BA.

Helsebyråd Beate Husa (KrF), medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen, avgått smittevernoverlege Karina Koller Løland og jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen fra UiB skal alle etter planen vitne i rettssaken som kommer opp i Hordaland tingrett tirsdag. Retten har satt av to dager til saken.