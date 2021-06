Mer enn 30 kvinner saksøker Pornhub

I et nytt søksmål beskylder mer enn 30 kvinner pornogiganten Pornhub for å tjene penger på videoer som har blitt publisert uten deres samtykke. MindGeek, selskapet bak Pornhub, avviser anklagene fra kvinnene.

Dette skriver CBS News.

En anonym kilde forteller til nyhetskanalen at hun kun var 17 år da kjæresten hennes overbeviste henne til å lage en nakenvideo.

«Isabella» hadde glemt hendelsen, inntil hun en dag flere år senere mottok en melding fra en venn.

– Jeg visste ikke at du drev med porno, sto det skrevet.

Slik fant hun ut at en link til videoen anonymt hadde blitt lastet opp på Pornhub, uten hennes samtykke.

– Jeg visste med en gang at det var meg. Hjertet mitt falt ned i magen, sa «Isabella» til nyhetskanalen.

Utnyttes for økonomisk vinning

Isabella er en av 34 kvinner som CBS News har snakket med. Samtlige har blitt med på et søksmål mot MindGeek, selskapet bak Pornhub og flere andre populære pornonettsider.

Søksmålet ble sendt på Torsdag. MindGeek anklages for å drive kriminelle selskap.

Pornhub alene har 130 millioner daglige brukere, hvilket er mer enn giganter som Amazon og Netflix. Likevel har kvinnene som saksøker dem beskyldt dem for å eksponere dem for økonomisk vinning.

Det har blitt publisert videoer av voldtekter, hevnporno og videoer som viser seksuelle overgrep mot barn.

Avviser anklagene som «absurde»

Etter at søksmålet var blitt sendt torsdag, uttalte sjefene i MindGeek at beskyldningene mot dem er «fullstendig absurde, helt hensynsløse og kategorisk falske».

I fjor kunngjorde de at de hadde fjernet muligheten for at brukere kunne laste ned videoer, og la til et krav om at personer som legger ut videoer må bekrefte identiteten til de som er med i videoen.

– Vi forplikter oss til å rydde bort ulovlig innhold, sa de i en uttalelse til nyhetsbyrået.

– Ødela meg

En av MindGeeks tidligere ledere ga informasjon som ble inkludert i søksmålet. Han uttalte at ulovlig ble ansett som bra i deres virksomhet.



«Isabella» sier at selskapet ikke forsøkte å kontakte henne for å bekrefte alderen hennes eller spørre om hennes samtykke.

Videoen av henne hadde til slutt mer enn 200 000 visninger, inkludert flere av hennes medstudenter

– Antallet visninger på videoen kommer til å hjemsøke drømmene mine for alltid. Bare det å vite at så mange mennesker så den ødela meg, sier hun.