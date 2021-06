Hovland trekker seg fra US Open

Grunnen skal være at han har fått sand i øynene da han trente før runden, dette informerer Viaplay, som er norsk rettighetshaver for US Open.

Hovland har slitt med synet gjennom hele dagen, og måtte gi seg etter 10 hull. Kunngjøringen kom natt til fredag, under andre runde.

– Kjedelig, men heldigvis var det ikke noe veldig alvorlig, skriver Viaplay.

Første runde spilte Hovland med en ødelagt golfkølle.

